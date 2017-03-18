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Ольга Бузова потратила 2 миллиона рублей на бутики в Лондоне

Сегодня, 03:26
Телеведущая Ольга Бузова ни в чём себе не отказывала во время шопинга по центру Лондона.

Ольга Бузова потратила 2 миллиона рублей на бутики в Лондоне
Начинающая, но уже популярная певица Ольга Бузова отправилась в британскую столицу на конкурс красоты "Мисс СССР-Великобритания" - она исполнила несколько песен на сцене, а зрители тепло её поддержали. Компанию в этой увлекательной поездке Бузовой составила певица Ирина Дубцова.

Ольга Бузова потратила 2 миллиона рублей на бутики в Лондоне


Ольга Бузова потратила 2 миллиона рублей на бутики в Лондоне


Ольга Бузова потратила 2 миллиона рублей на бутики в Лондоне


Однако пользователей сети удивило не наличие в Лондоне поклонников Бузовой-певицы, а сумма, которую она "спустила" в столичных бутиках. По информации портала Life, Ольга совершила настоящий "набег" на все самые дорогие магазины одежды и аксессуаров знаменитых брендов, и потратила, в общей сложности, более двух миллионов рублей.

Ольга Бузова потратила 2 миллиона рублей на бутики в Лондоне


Ольга Бузова потратила 2 миллиона рублей на бутики в Лондоне

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 5 083
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Ольга Бузова потратила 2 миллиона рублей на бутики в Лондоне Телеведущая Ольга Бузова ни в чём себе не отказывала во время шопинга по центру Лондона.
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