Однако пользователей сети удивило не наличие в Лондоне поклонников Бузовой-певицы, а сумма, которую она "спустила" в столичных бутиках. По информации портала Life, Ольга совершила настоящий "набег" на все самые дорогие магазины одежды и аксессуаров знаменитых брендов, и потратила, в общей сложности, более двух миллионов рублей.
Ольга Бузова потратила 2 миллиона рублей на бутики в Лондоне
Сегодня, 03:26
Телеведущая Ольга Бузова ни в чём себе не отказывала во время шопинга по центру Лондона.
Начинающая, но уже популярная певица Ольга Бузова отправилась в британскую столицу на конкурс красоты "Мисс СССР-Великобритания" - она исполнила несколько песен на сцене, а зрители тепло её поддержали. Компанию в этой увлекательной поездке Бузовой составила певица Ирина Дубцова.
Однако пользователей сети удивило не наличие в Лондоне поклонников Бузовой-певицы, а сумма, которую она "спустила" в столичных бутиках. По информации портала Life, Ольга совершила настоящий "набег" на все самые дорогие магазины одежды и аксессуаров знаменитых брендов, и потратила, в общей сложности, более двух миллионов рублей.
Однако пользователей сети удивило не наличие в Лондоне поклонников Бузовой-певицы, а сумма, которую она "спустила" в столичных бутиках. По информации портала Life, Ольга совершила настоящий "набег" на все самые дорогие магазины одежды и аксессуаров знаменитых брендов, и потратила, в общей сложности, более двух миллионов рублей.
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Ключевые слова: Ольга Бузова
Количество просмотров: 5 083
Количество просмотров: 5 083
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Ольга Бузова потратила 2 миллиона рублей на бутики в Лондоне Телеведущая Ольга Бузова ни в чём себе не отказывала во время шопинга по центру Лондона.
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