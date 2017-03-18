Ольга Бузова потратила 2 миллиона рублей на бутики в Лондоне

Начинающая, но уже популярная певица Ольга Бузова отправилась в британскую столицу на конкурс красоты "Мисс СССР-Великобритания" - она исполнила несколько песен на сцене, а зрители тепло её поддержали. Компанию в этой увлекательной поездке Бузовой составила певица Ирина Дубцова.Однако пользователей сети удивило не наличие в Лондоне поклонников Бузовой-певицы, а сумма, которую она "спустила" в столичных бутиках. По информации портала Life, Ольга совершила настоящий "набег" на все самые дорогие магазины одежды и аксессуаров знаменитых брендов, и потратила, в общей сложности, более двух миллионов рублей.