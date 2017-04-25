Диана Гурцкая переживает за Лолиту Милявскую

Дочь популярной певицы, которая проживает на Украине, заболела, и Лолита хотела ее навестить.Но звезде не разрешили въезд на территорию страны.Многие звезды встали на защиту Лолиты. Диана Гурцкая решила написать официальное письмо властям Украины.«Я, как мать, искренне сопереживаю Лолите. Знаю, как она бережно и трогательно заботится о маме и дочери. Мне просто страшно представить себя на ее месте. Чтобы какой-то бессовестный и бессердечный человек не пустил к своему ребенку.Если же говорить неэмоционально, то украинские власти грубо нарушили свои же международные обязательства по защите детства и материнства. Как член Общественной Палаты России, я направила обращение Уполномоченному по правам человека Украины с просьбой защитить права Лолиты Марковны Милявской и ее дочери Евы», - поведала Гурцкая.