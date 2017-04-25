Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Актриса Софья Игнатова пострадала от действий злоумышленников

Сегодня, 12:38
Вчера СМИ сообщили об ограблении популярной актрисы Софьи Игнатовой.

Актриса Софья Игнатова пострадала от действий злоумышленников
По сведениям журналистов, все случилось на улицах столицы.

Софья остановилась на красный сигнал светофора, и в этот момент к ней подбежал грабитель, разбил стекло автомобиля и украл сумку.

Девушка сразу же обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пытаются разобраться в случившемся.

Актриса Софья Игнатова пострадала от действий злоумышленников


«Ситуация, конечно, вопиющая. В мою машину ворвались совершенно варварским образом, разбив окно. В этот момент я стояла на светофоре и была за рулем. В следующую секунду схватили сумку и убежали в неизвестном направлении. Злоумышленником был мужчина неславянской внешности. Я вызвала полицию, приехали следователи… В сумке были ключи, документы, в том числе паспорт и права на машину, личные вещи, деньги и карточки. Деньги были в размере 50 тысяч рублей. Как раз накануне сняла эту сумму и забыла ее выложить», – поделилась звезда.

← На съемках клипа Светланы Лобода разб... Анастасия Костенко не считает себя ви... →

Ключевые слова: Софья Игнатова

Количество просмотров: 1 833
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анна Семенович решила наказать тех, кто украл ее личные фото
В дом Виктории Романец проникли воры
У Юлии Колмогоровой угнали машину
На машину Натальи Фриске упало дерево
Самое популярное за неделю
Комментарии




Элина Камирен пытается найти состоятельного мужчину Недавно видео, опубликованное бывшей участницей знаменитого телепроекта "Дом-2" Элиной Камирен, вызвало много шума.
Беременная Серена Уильямс выложила новое фото в купальнике и обратилась к будущему малышу Знаменитая теннисистка Серена Уильямс готовится впервые стать мамой.
Лера Кудрявцева знает, что такое звездная болезнь Популярная телеведущая Лера Кудрявцева смогла достичь многого в своей карьере.
Анастасия Волочкова переживает финансовые трудности из-за бывшего мужа Балерина Анастасия Волочкова поведала о проблемах с деньгами.
Марина Александрова показала снимок с детьми Популярная актриса Марина Александрова предпочитает не афишировать свою личную жизнь.
Анастасия Костенко не считает себя виноватой в разводе Дмитрия Тарасова Некоторое время назад футболист Дмитрий Тарасов перестал скрывать свою новую девушку модель Анастасию Костенко.
Актриса Софья Игнатова пострадала от действий злоумышленников Вчера СМИ сообщили об ограблении популярной актрисы Софьи Игнатовой.
На съемках клипа Светланы Лобода разбили шикарный Rolls-Royce Во время съемок нового клипа Светланы Лобода на песню "Случайная" был разбит роскошный Rolls-Royce ручной сборки, стоимостью 40 миллионов долларов.
Лена Летучая публично поздравила мужа Юрия Анашенкова с Днем Рождения Сегодня, 25 апреля, супруг ведущей Елены Летучей бизнесмен Юрий Анашенков отмечает День Рождения.
Диана Гурцкая переживает за Лолиту Милявскую В прошлые выходные всех шокировала ситуация, которая произошла с Лолитой Милявской.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.