Актриса Софья Игнатова пострадала от действий злоумышленников

По сведениям журналистов, все случилось на улицах столицы.Софья остановилась на красный сигнал светофора, и в этот момент к ней подбежал грабитель, разбил стекло автомобиля и украл сумку.Девушка сразу же обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пытаются разобраться в случившемся.«Ситуация, конечно, вопиющая. В мою машину ворвались совершенно варварским образом, разбив окно. В этот момент я стояла на светофоре и была за рулем. В следующую секунду схватили сумку и убежали в неизвестном направлении. Злоумышленником был мужчина неславянской внешности. Я вызвала полицию, приехали следователи… В сумке были ключи, документы, в том числе паспорт и права на машину, личные вещи, деньги и карточки. Деньги были в размере 50 тысяч рублей. Как раз накануне сняла эту сумму и забыла ее выложить», – поделилась звезда.