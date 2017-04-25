Элина Камирен пытается найти состоятельного мужчину

На видео девушка рассказала, как подцепить миллиардера.Судя по всему, Элина решила на этом не останавливаться и разместила еще один ролик с инструкцией.Теперь же Камирен делится опытом, как можно сделать так, чтобы в будущем не оплачивать самой счета в ресторанах.«Что мы начинаем делать: значит садитесь в машину. Садитесь в машину – это первое. И проезжаете мимо самых крупных ресторанов. Отличная локация – Барвиха. Не забывайте: там есть тоже замечательные рестораны. Проезжаете быстренько, но лучше в центре пока это все делать, потому что в Барвиху уедете вряд ли вы оттуда уже вернетесь», - поведала девушка.