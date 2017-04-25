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Элина Камирен пытается найти состоятельного мужчину

Сегодня, 17:48
Недавно видео, опубликованное бывшей участницей знаменитого телепроекта "Дом-2" Элиной Камирен, вызвало много шума.

Элина Камирен пытается найти состоятельного мужчину
На видео девушка рассказала, как подцепить миллиардера.

Судя по всему, Элина решила на этом не останавливаться и разместила еще один ролик с инструкцией.

Теперь же Камирен делится опытом, как можно сделать так, чтобы в будущем не оплачивать самой счета в ресторанах.

Элина Камирен пытается найти состоятельного мужчину


«Что мы начинаем делать: значит садитесь в машину. Садитесь в машину – это первое. И проезжаете мимо самых крупных ресторанов. Отличная локация – Барвиха. Не забывайте: там есть тоже замечательные рестораны. Проезжаете быстренько, но лучше в центре пока это все делать, потому что в Барвиху уедете вряд ли вы оттуда уже вернетесь», - поведала девушка.

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Ключевые слова: Элина Камирен

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Элина Камирен пытается найти состоятельного мужчину Недавно видео, опубликованное бывшей участницей знаменитого телепроекта "Дом-2" Элиной Камирен, вызвало много шума.
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