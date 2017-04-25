Стаса Костюшкина вывела из себя ситуация с причастностью к "Единой России"

Правда, сам Стас посмеялся над этим и разместил скриншот сайта, который цитировал слова эксперта о иррациональности такого решения. Шутка не удалась, так как на Стаса сразу же "вылили ушат помоев", обозвали предателем (непонятно кого он подставил) и еще более гадкими словами.В итоге Костюшкин тоже не выдержал и разместил в блоге гневный пост:"Я - лицедей , и никогда не брошу это занятие ! Это то , чем я живу и дышу ! Это то , без чего я вообще не представляю своего существования. Сцена и семья , вот все , что мне нужно . Что касается депутатского мандата, это была , как всегда, творческая искорка , знаете , заступиться за своих , и попробовать что-то изменить . Даже Смешно. И еще вы были правы в том, что я только заговорил об этом , и уже полчище беззубых собак , между лизанием яиц , начали гавкать на меня :"-Сколько заплатил , этот пи..??? " Ладно , заканчиваю рефлексировать , продолжаю дарить билеты малоимущим на наш концерт , и готовить пончики ( которые мне ничего не приносят , просто их любят дети) А собаки , пусть так и лают на ворота , которые им никогда не откроют".Пожелаем Стасу удачи и крепких нервов.