Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стаса Костюшкина вывела из себя ситуация с причастностью к "Единой России"

Вчера, 22:06
Несколько дней назад появилась информация о том, что певец Стас Костюшкин будет представлять на выборах "Единую Россию".

Стаса Костюшкина вывела из себя ситуация с причастностью к "Единой России"
Правда, сам Стас посмеялся над этим и разместил скриншот сайта, который цитировал слова эксперта о иррациональности такого решения. Шутка не удалась, так как на Стаса сразу же "вылили ушат помоев", обозвали предателем (непонятно кого он подставил) и еще более гадкими словами.

Стаса Костюшкина вывела из себя ситуация с причастностью к "Единой России"


В итоге Костюшкин тоже не выдержал и разместил в блоге гневный пост:

"Я - лицедей , и никогда не брошу это занятие ! Это то , чем я живу и дышу ! Это то , без чего я вообще не представляю своего существования. Сцена и семья , вот все , что мне нужно . Что касается депутатского мандата, это была , как всегда, творческая искорка , знаете , заступиться за своих , и попробовать что-то изменить . Даже Смешно. И еще вы были правы в том, что я только заговорил об этом , и уже полчище беззубых собак , между лизанием яиц , начали гавкать на меня :"-Сколько заплатил , этот пи..??? " Ладно , заканчиваю рефлексировать , продолжаю дарить билеты малоимущим на наш концерт , и готовить пончики ( которые мне ничего не приносят , просто их любят дети) А собаки , пусть так и лают на ворота , которые им никогда не откроют".

Стаса Костюшкина вывела из себя ситуация с причастностью к "Единой России"


Пожелаем Стасу удачи и крепких нервов.

← Елена Темникова очаровала фигурой в к... Модель Алена Шишкова взломала машину →

Ключевые слова: Стас Костюшкин

Количество просмотров: 3 029
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Поздравляя сына с днем рождения, Стас Пьеха признался, что ему стыдно
Семья Костюшкиных чудом избежала землятрясения в Италии
Стас Пьеха
Анна Семенович, Ольга Орлова и Юлия Барановская потанцевали на презентации клипа Стаса Михайлова и Джигана
Самое популярное за неделю
Комментарии




Поведение Ольги Бузовой назвали чрезмерно вызывающим Пока в сети пытаются понять, кто же ежедневно... продюсирует Ольгу Бузову, она сама показывает "класс" по обольщению мужчин.
Поклонники раскритиковали неприличный наряд Насти Каменских Фолловеры певицы Насти Каменских заявили, что её наряд больше похож на внешний вид девушки лёгкого поведения.
Дана Борисова может оказаться наркозависимой Печальный диагноз подтвердила мама Даны Борисовой и скоро об этом узнает вся страна.
Актриса Юлия Снигирь предстала перед поклонниками без косметики 33-летняя актриса Юлия Снигирь известна своими трогательными, романтичными ролями в кино.
Модель Алена Шишкова взломала машину Вот уже второй раз модель Алена Шишкова появляется в блоге у известного блогера Денчика, который в свое время "обхаживал" Ольгу Бузову и Ксению Бородину.
Стаса Костюшкина вывела из себя ситуация с причастностью к "Единой России" Несколько дней назад появилась информация о том, что певец Стас Костюшкин будет представлять на выборах "Единую Россию".
Елена Темникова очаровала фигурой в купальнике и плоским животиком Певица Елена Темникова продолжает публиковать "горячие" пляжные снимки, сделанные на пляже.
Тимати и Филипп Киркоров порадовали сразу двумя совместными видео 24 апреля в ротации появился совместный клип Тимати и Филиппа Киркорова "Последняя весна".
Экс-звезда Дом-2 Татьяна Африкантова высмеяла пару на отдыхе в Индии Экс-участница проекта Дом-2 Татьяна Владимировна Африкантова отправилась с мужем в Индию.
Элина Камирен пытается найти состоятельного мужчину Недавно видео, опубликованное бывшей участницей знаменитого телепроекта "Дом-2" Элиной Камирен, вызвало много шума.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.