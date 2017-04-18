Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дана Борисова может оказаться наркозависимой

Вчера, 22:16
Печальный диагноз подтвердила мама Даны Борисовой и скоро об этом узнает вся страна.

Дана Борисова может оказаться наркозависимой
Когда дочь Даны Борисовой переехала жить к отцу, сразу возникло подозрение, что всему виной не пневмония и желание дать Аксенову побыть хорошим отцом, о которой говорила Дана, а нечто посерьезнее. Иначе, Дана просто так не отдала бы дочь бывшему мужу, с которым находилась не в самых лучших отношениях.

Дана Борисова может оказаться наркозависимой


И вот теперь все стало на свои места и мать Даны подтвердила, что та наркоманка. Свидетельницей того, как мама в бессознательном состоянии валялась в коридоре, неоднократно становилась Полина. Она и сообщила бабушке, что с мамой большие проблемы.

Прилетев из Судака по звонку Полины, Екатерина Ивановна связалась с Максимом Аксеновым, который и забрал девочку к себе, а Дана отправилась на лечение. Екатерина Ивановна призналась, что от алкоголизма она лечила Дану с 2010 года, но не подозревала, что там проблемы серьезнее.

Дана Борисова может оказаться наркозависимой


Эту историю журналисту eg.ru рассказала участница шоу «Пусть говорят», где Екатерина Ивановна Борисова и поведала всю эту историю. Программа еще не выходила в эфир и, похоже, что Дана даже не в курсе, что произошло. От того она искреннее удивилась, когда к ней приехали Андрей Малахов, Прохор Шаляпин и Елена Воробей.

Удивленная Дана написала, что не понимает, как они у неё оказались, но это, по всей вероятности был некий шаг навстречу Дане, перед тем, как о её зависимости узнает вся страна.

Дана Борисова может оказаться наркозависимой


Примечательно, что о проблемах Даны Андрей Малахов знал еще два года назад, но тогда она слезно уговорила его не делать передачу.

← Актриса Юлия Снигирь предстала перед ... Поклонники раскритиковали неприличны... →

Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 54 860
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дана Борисова пошла навстречу бывшему супругу
Дана Борисова сильно сбросила в весе в разлуке с дочерью
Дана Борисова попала в больницу
Бывший муж Даны Борисовой пытается отобрать у неё ребенка
Самое популярное за неделю
Комментарии




Поведение Ольги Бузовой назвали чрезмерно вызывающим Пока в сети пытаются понять, кто же ежедневно... продюсирует Ольгу Бузову, она сама показывает "класс" по обольщению мужчин.
Поклонники раскритиковали неприличный наряд Насти Каменских Фолловеры певицы Насти Каменских заявили, что её наряд больше похож на внешний вид девушки лёгкого поведения.
Дана Борисова может оказаться наркозависимой Печальный диагноз подтвердила мама Даны Борисовой и скоро об этом узнает вся страна.
Актриса Юлия Снигирь предстала перед поклонниками без косметики 33-летняя актриса Юлия Снигирь известна своими трогательными, романтичными ролями в кино.
Модель Алена Шишкова взломала машину Вот уже второй раз модель Алена Шишкова появляется в блоге у известного блогера Денчика, который в свое время "обхаживал" Ольгу Бузову и Ксению Бородину.
Стаса Костюшкина вывела из себя ситуация с причастностью к "Единой России" Несколько дней назад появилась информация о том, что певец Стас Костюшкин будет представлять на выборах "Единую Россию".
Елена Темникова очаровала фигурой в купальнике и плоским животиком Певица Елена Темникова продолжает публиковать "горячие" пляжные снимки, сделанные на пляже.
Тимати и Филипп Киркоров порадовали сразу двумя совместными видео 24 апреля в ротации появился совместный клип Тимати и Филиппа Киркорова "Последняя весна".
Экс-звезда Дом-2 Татьяна Африкантова высмеяла пару на отдыхе в Индии Экс-участница проекта Дом-2 Татьяна Владимировна Африкантова отправилась с мужем в Индию.
Элина Камирен пытается найти состоятельного мужчину Недавно видео, опубликованное бывшей участницей знаменитого телепроекта "Дом-2" Элиной Камирен, вызвало много шума.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.