Дана Борисова может оказаться наркозависимой

Когда дочь Даны Борисовой переехала жить к отцу, сразу возникло подозрение, что всему виной не пневмония и желание дать Аксенову побыть хорошим отцом, о которой говорила Дана, а нечто посерьезнее. Иначе, Дана просто так не отдала бы дочь бывшему мужу, с которым находилась не в самых лучших отношениях.И вот теперь все стало на свои места и мать Даны подтвердила, что та наркоманка. Свидетельницей того, как мама в бессознательном состоянии валялась в коридоре, неоднократно становилась Полина. Она и сообщила бабушке, что с мамой большие проблемы.Прилетев из Судака по звонку Полины, Екатерина Ивановна связалась с Максимом Аксеновым, который и забрал девочку к себе, а Дана отправилась на лечение. Екатерина Ивановна призналась, что от алкоголизма она лечила Дану с 2010 года, но не подозревала, что там проблемы серьезнее.Эту историю журналисту eg.ru рассказала участница шоу «Пусть говорят», где Екатерина Ивановна Борисова и поведала всю эту историю. Программа еще не выходила в эфир и, похоже, что Дана даже не в курсе, что произошло. От того она искреннее удивилась, когда к ней приехали Андрей Малахов, Прохор Шаляпин и Елена Воробей.Удивленная Дана написала, что не понимает, как они у неё оказались, но это, по всей вероятности был некий шаг навстречу Дане, перед тем, как о её зависимости узнает вся страна.Примечательно, что о проблемах Даны Андрей Малахов знал еще два года назад, но тогда она слезно уговорила его не делать передачу.