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У Елены Степуниной обнаружили рак

Сегодня, 17:55
Экс-участница телепроекта "Дом-2" Елена Степунина переживает не самые простые времена.

У Елены Степуниной обнаружили рак
Выяснилось, что у Елены диагностировали рак.

Около месяца назад врачи нашли у Степуниной опухоль в области груди.

Сейчас у девушке в Инстаграм появляются посты, связанные с нахождением в больнице и состоянием ее здоровья.

У Елены Степуниной обнаружили рак


«Я вот сижу (лежать мне нельзя, даже сплю сидя). Кто лечится от онкологии и тем более, кто вылечился - настоящие герои. Респект и уважуха! Ждем результаты гистологии, будь она не ладна. Это я про опухоль, которую сложно определить. Спросите, почему я в маске? Дышать сама я совсем не могу, сложно, так как опухоль увеличилась и жидкость в перекарде тоже. Врачи постоянно возле меня или медсестры. Походу, дела хуже», - поведала Лена.

Желаю девушке скорейшего выздоровления.

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Ключевые слова: Елена Степунина

Количество просмотров: 208
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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