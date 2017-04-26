У Елены Степуниной обнаружили рак

Выяснилось, что у Елены диагностировали рак.Около месяца назад врачи нашли у Степуниной опухоль в области груди.Сейчас у девушке в Инстаграм появляются посты, связанные с нахождением в больнице и состоянием ее здоровья.«Я вот сижу (лежать мне нельзя, даже сплю сидя). Кто лечится от онкологии и тем более, кто вылечился - настоящие герои. Респект и уважуха! Ждем результаты гистологии, будь она не ладна. Это я про опухоль, которую сложно определить. Спросите, почему я в маске? Дышать сама я совсем не могу, сложно, так как опухоль увеличилась и жидкость в перекарде тоже. Врачи постоянно возле меня или медсестры. Походу, дела хуже», - поведала Лена.Желаю девушке скорейшего выздоровления.