Евгений Смирнов решил помочь особенным детям

Многие зрители восхитились мужеством мужчины, увидев, что он профессионально танцует, хоть и лишился ноги в ужасной аварии.Евгений принял решение помочь детям, которые лишены чего-то в силу обстоятельств.Танцор заинтересовался данным проектом еще 2 года назад. За это время он посетил множество городов России, желая узнать об интересе к данному проекту.«Я хотел понять, пользуются ли уроки танцев интересом у особенных детей, нужно ли это им, а если да, то тяжело ли будет заниматься, готовы ли дети морально. А после поездки я понял, что спрос на такие занятия есть. И дети так увлекаются танцами, что их просто не остановить», - поведал Смирнов.Стоит только восхищаться мужеством танцора.