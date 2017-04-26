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Евгений Смирнов решил помочь особенным детям

Сегодня, 18:16
Популярный танцор Евгений Смирнов, прославившийся благодаря участию в проектах "Танцы" и "Минута славы", решил уделить внимание особенным детям.

Евгений Смирнов решил помочь особенным детям
Многие зрители восхитились мужеством мужчины, увидев, что он профессионально танцует, хоть и лишился ноги в ужасной аварии.

Евгений принял решение помочь детям, которые лишены чего-то в силу обстоятельств.

Танцор заинтересовался данным проектом еще 2 года назад. За это время он посетил множество городов России, желая узнать об интересе к данному проекту.

Евгений Смирнов решил помочь особенным детям


«Я хотел понять, пользуются ли уроки танцев интересом у особенных детей, нужно ли это им, а если да, то тяжело ли будет заниматься, готовы ли дети морально. А после поездки я понял, что спрос на такие занятия есть. И дети так увлекаются танцами, что их просто не остановить», - поведал Смирнов.

Стоит только восхищаться мужеством танцора.

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Ключевые слова: Евгений Смирнов

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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