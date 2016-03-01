Покинув Дом-2, Саша Гозиас стала певицей и уже записала первый трек

Вчера стало известно, что Саша записывает свой первый хит. При чем петь Гозиас будет в дуэте с Викторией Ильинской, известной по музыкальной работе с Григорием Лепс "Измены".Судя по реакции, Вика не меньше рада тому, что будет работать с Гозиас."Уже скоро. Наш совместный трек с Сашуней @gozias. Это будет что-то невероятное".Постоянно думаю о том, насколько же "резиновая" наша эстрада.