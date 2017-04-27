Айза Анохина радует мужа откровенными нарядами

После рождения малыша Элвиса воспитание детей занимает все больше времени.Поэтому супруг Айзы, Дмитрий Анохин, решил устроить любимой жене романтическое свидание.«Я неисправимый романтик, и мне всегда хочется, чтобы в отношениях ничего не менялось. Я очень не люблю бытовуху, - сообщила знаменитость. - В последнее время мы стали устраивать романтические вечера с детьми...Вот недавно, когда мы были на Бали, муж исполнил мое сокровенное желание: я очень хотела смотреть на звезды в палатке, но не знала, как это осуществить. Дима нашел прозрачную модель, мы лежали внутри и глядели на небо. В этот день индонезийцы отмечали Новый год: люди на острове полностью выключили свет, не работал даже аэропорт. Было потрясающе красиво, казалось, что виден млечный путь. Над тобой мириады звезд, а рядом сыновья и муж».Похоже теперь настало очередь Айзы удивлять своего мужа. Девушка продемонстрировала поклонникам откровенный наряд, в котором пошла встречать супруга.