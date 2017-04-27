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Айза Анохина радует мужа откровенными нарядами

Сегодня, 10:31
Некоторое время назад Айза Анохина поведала своим фолловерам, что в ее отношениях с мужем не осталось романтики.

Айза Анохина радует мужа откровенными нарядами
После рождения малыша Элвиса воспитание детей занимает все больше времени.

Поэтому супруг Айзы, Дмитрий Анохин, решил устроить любимой жене романтическое свидание.

Айза Анохина радует мужа откровенными нарядами


«Я неисправимый романтик, и мне всегда хочется, чтобы в отношениях ничего не менялось. Я очень не люблю бытовуху, - сообщила знаменитость. - В последнее время мы стали устраивать романтические вечера с детьми...
Вот недавно, когда мы были на Бали, муж исполнил мое сокровенное желание: я очень хотела смотреть на звезды в палатке, но не знала, как это осуществить. Дима нашел прозрачную модель, мы лежали внутри и глядели на небо. В этот день индонезийцы отмечали Новый год: люди на острове полностью выключили свет, не работал даже аэропорт. Было потрясающе красиво, казалось, что виден млечный путь. Над тобой мириады звезд, а рядом сыновья и муж».

Айза Анохина радует мужа откровенными нарядами


Похоже теперь настало очередь Айзы удивлять своего мужа. Девушка продемонстрировала поклонникам откровенный наряд, в котором пошла встречать супруга.

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Ключевые слова: Айза Анохина

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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