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Сын Александра Домогарова переживает финансовые трудности

Сегодня, 11:13
Актер театра и кино Александр Домогаров-старший на сегодняшний день очень популярен.

Сын Александра Домогарова переживает финансовые трудности
Спектакли, в которых принимает участие мужчина, собирают аншлаги.

В то же время сын звезды от второго брака переживает сложный период жизни.

Сын Александра Домогарова переживает финансовые трудности


«У меня проблемы с работой, – сообщает Домогаров-младший. – Ее вообще нет! Да и денег тоже… Живу на мамину зарплату учителя. Представляете, сколько у нас преподаватели в школах получают? Ютимся в маленькой квартирке. Если появляется хоть немного свободных денег, откладываем на ремонт».

До этого Александр снимал рекламу на заказ для интернет-порталов, но в кризис его бизнес рухнул.

Сын Александра Домогарова переживает финансовые трудности


«Последние средства ушли на мой режиссерский дебют «Пустите детей» по рассказу американского писателя Стивена Кинга, – делится сын актера. – Мечтаю снять еще один полный метр, не хочу уходить из профессии... Кино – смысл моей жизни. Но, конечно, без стабильного заработка или финансовой поддержки не обойтись в этой сфере».

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Ключевые слова: Александр Домогаров-старший

Количество просмотров: 3 822
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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