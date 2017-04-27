Сын Александра Домогарова переживает финансовые трудности

Спектакли, в которых принимает участие мужчина, собирают аншлаги.В то же время сын звезды от второго брака переживает сложный период жизни.«У меня проблемы с работой, – сообщает Домогаров-младший. – Ее вообще нет! Да и денег тоже… Живу на мамину зарплату учителя. Представляете, сколько у нас преподаватели в школах получают? Ютимся в маленькой квартирке. Если появляется хоть немного свободных денег, откладываем на ремонт».До этого Александр снимал рекламу на заказ для интернет-порталов, но в кризис его бизнес рухнул.«Последние средства ушли на мой режиссерский дебют «Пустите детей» по рассказу американского писателя Стивена Кинга, – делится сын актера. – Мечтаю снять еще один полный метр, не хочу уходить из профессии... Кино – смысл моей жизни. Но, конечно, без стабильного заработка или финансовой поддержки не обойтись в этой сфере».