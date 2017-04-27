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Мария Максакова недовольна бывшей женой Дениса Вороненкова

Сегодня, 11:46
На днях появилась новость о том, что бывшая жена погибшего Дениса Вороненкова Юлия за 2 дня до смерти хотела выписать его из московской квартиры.

Мария Максакова недовольна бывшей женой Дениса Вороненкова
Но после гибели бывшего депутата Юлия свое заявление забрала.

Теперь же выяснилось, что супруга Вороненкова Мария Максакова не имеет права претендовать на его наследство.

Мария Максакова недовольна бывшей женой Дениса Вороненкова


Максакова возмущена таким поведением Юлии и рассказывает, что она и раньше строила козни бывшему супругу.

«У Дениса с бывшей женой были договоренности о разделе имущества… И эти договоренности она потом упорно игнорировала. Не мытьем, так катаньем. В том числе именно из-за нее Денис находился в несколько стесненном положении в последнее время. А так бы он, может, нанял бы себе другую охрану, и жили бы мы иначе, и, может быть, он вообще жив был до сих пор. Если бы не ее поведение», – поведала оперная певица.

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Ключевые слова: Мария Максакова

Количество просмотров: 8 333
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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