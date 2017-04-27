Мария Максакова недовольна бывшей женой Дениса Вороненкова

Но после гибели бывшего депутата Юлия свое заявление забрала.Теперь же выяснилось, что супруга Вороненкова Мария Максакова не имеет права претендовать на его наследство.Максакова возмущена таким поведением Юлии и рассказывает, что она и раньше строила козни бывшему супругу.«У Дениса с бывшей женой были договоренности о разделе имущества… И эти договоренности она потом упорно игнорировала. Не мытьем, так катаньем. В том числе именно из-за нее Денис находился в несколько стесненном положении в последнее время. А так бы он, может, нанял бы себе другую охрану, и жили бы мы иначе, и, может быть, он вообще жив был до сих пор. Если бы не ее поведение», – поведала оперная певица.