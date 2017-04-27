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Федор Бондарчук помирился с племянником

Сегодня, 19:18
На протяжении многих лет режиссер Федор Бондарчук не общался с родной сестрой Натальей.

Федор Бондарчук помирился с племянником
Мама Натальи запретила после развода с Сергеем Бондарчуком контактировать с его новой семьей.

Федор Бондарчук помирился с племянником


Только после смерти Бондарчука-старшего, родные брат и сестра поняли, что так больше нельзя и возобновили общение.

Теперь же женщина рассказала, что попросила сына помириться с Федором. Некоторое время назад между ними возникла крупная ссора.

Федор Бондарчук помирился с племянником


«Если в молодости я была максималисткой, то с годами стала принимать жизнь такой, какая она есть, и относиться к людям с гораздо большим сочувствием. Понимая Ванино негодование, повторяла: «Для меня важно, чтобы у вас с Федей были идеальные отношения». Ради памяти отца. Не всегда обстоятельства позволяют человеку вести себя как рыцарь без страха и упрека, особенно в кинематографе, где существуют жесткие правила, и режиссер себе не принадлежит. Ваня сам прекрасно все понимал и написал Феде примирительное письмо, тот сразу отреагировал, и конфликт был исчерпан», - поведала Наталья Сергеевна.

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Ключевые слова: Федор Бондарчук

Количество просмотров: 897
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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