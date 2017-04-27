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Анна Семенович напугала поклонников сообщением о своей болезни

Сегодня, 20:07
Певица Анна Семенович попросила у подписчиков совета, как быстро победить недуг.

Анна Семенович напугала поклонников сообщением о своей болезни
Настроение блога популярной исполнительницы с соблазнительно-романтического сменилось на тревожное - Анна сообщила поклонникам, что серьезно заболела. Более того - она даже попросила их посоветовать какие-нибудь средства, которые помогут ей быстрее выздороветь.

Анна Семенович напугала поклонников сообщением о своей болезни


Анна Семенович напугала поклонников сообщением о своей болезни


"Любимые SOS.... вчера начало сильно болеть горло, ночь вообще не спала , была температура и ломило все тело. Начала пить антибиотик, (выбора у меня нет), мне завтра лететь в Тюмень на экологическую и благотворную акцию, выздороветь нужно за один день. Меня ждут люди, я не могу их подвести. Подскажите мощные средства от ангины, которое поставит меня на ноги #здоровьевернись #летогдежеты #анясеменович #позитивщики" - написала Семенович и выложила фото таблеток и градусника.

Анна Семенович напугала поклонников сообщением о своей болезни


Анна Семенович напугала поклонников сообщением о своей болезни

← Екатерина Волкова собирается стать ма...

Ключевые слова: Анна Семенович

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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