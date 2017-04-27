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Полина Гагарина выложила фото, раскрывающее правду о её беременности

Вчера, 20:19
Певица Полина Гагарина, наконец, сделала долгожданное признание.

Полина Гагарина выложила фото, раскрывающее правду о её беременности
Полина Гагарина и её представители настолько долго отрицали интересное положение, что даже некоторые издания начали сомневаться в своих ранее опубликованных сообщениях о беременности. Сегодня правду узнали все, причём раскрыла её сама певица. В блоге звезды появилось фото с подросшим животиком, сделанное на отдыхе в начале года.

Полина Гагарина выложила фото, раскрывающее правду о её беременности


"Моя новая песня #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ продолжает штурмовать хит- парады. А это фото я просто оставлю здесь #полинагагарина #гагаринапоехали. Фото любимого" - подписала снимок исполнительница.

Полина Гагарина выложила фото, раскрывающее правду о её беременности


Многие подписчики решили, что раз на этом снимке уже довольно большой срок, значит Гагарина уже стала мамой во второй раз и начали писать ей поздравления.

Полина Гагарина выложила фото, раскрывающее правду о её беременности

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 21 229
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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