Полина Гагарина выложила фото, раскрывающее правду о её беременности

Полина Гагарина и её представители настолько долго отрицали интересное положение, что даже некоторые издания начали сомневаться в своих ранее опубликованных сообщениях о беременности. Сегодня правду узнали все, причём раскрыла её сама певица. В блоге звезды появилось фото с подросшим животиком, сделанное на отдыхе в начале года."Моя новая песня #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ продолжает штурмовать хит- парады. А это фото я просто оставлю здесь #полинагагарина #гагаринапоехали. Фото любимого" - подписала снимок исполнительница.Многие подписчики решили, что раз на этом снимке уже довольно большой срок, значит Гагарина уже стала мамой во второй раз и начали писать ей поздравления.