Ольга Бузова прокомментировала насмешки Ивана Урганта по поводу её пения и мозгов

Пожалуй, ни одно значимое событие в российском, да и мировом шоубизнесе, не ускользнуло из внимания Ивана Урганта. Новости в эфире передачи "Вечерний Ургант" преподносятся в ироничной форме, зачастую переходящей в довольно жесткую сатиру."Прошелся" ведущий и по начинающей певице Ольге Бузовой. Её дебютные треки быстро завоевали популярность в чарте iTunes, а песня "Улетаю" и вовсе добралась до первой строчки за 15 минут. Ургант отметил, что столь высокая позиция Бузовой говорит о "хорошем" музыкальном вкусе россиян. Также он добавил, что такая популярность наверняка заставит Бузову податься заграницу, чтобы охватить ещё большую аудиторию: "Её отъезд будет тем случаем, когда человек уехал, а утечки мозгов не произошло".Впрочем, сама Бузова отреагировала на насмешки очень спокойно: "Немного юмора с утра))) Приятно знать, что @urgantcom следит за моим творчеством. Всем отличного дня, я уже еду на репетицию к моему концерту в Питере".