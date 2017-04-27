Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ольга Бузова прокомментировала насмешки Ивана Урганта по поводу её пения и мозгов

Вчера, 20:38
Новоиспеченная звезда эстрады Ольга Бузова отреагировала на злые шутки Ивана Урганта.

Ольга Бузова прокомментировала насмешки Ивана Урганта по поводу её пения и мозгов
Пожалуй, ни одно значимое событие в российском, да и мировом шоубизнесе, не ускользнуло из внимания Ивана Урганта. Новости в эфире передачи "Вечерний Ургант" преподносятся в ироничной форме, зачастую переходящей в довольно жесткую сатиру.

Ольга Бузова прокомментировала насмешки Ивана Урганта по поводу её пения и мозгов


"Прошелся" ведущий и по начинающей певице Ольге Бузовой. Её дебютные треки быстро завоевали популярность в чарте iTunes, а песня "Улетаю" и вовсе добралась до первой строчки за 15 минут. Ургант отметил, что столь высокая позиция Бузовой говорит о "хорошем" музыкальном вкусе россиян. Также он добавил, что такая популярность наверняка заставит Бузову податься заграницу, чтобы охватить ещё большую аудиторию: "Её отъезд будет тем случаем, когда человек уехал, а утечки мозгов не произошло".

Ольга Бузова прокомментировала насмешки Ивана Урганта по поводу её пения и мозгов


Впрочем, сама Бузова отреагировала на насмешки очень спокойно: "Немного юмора с утра))) Приятно знать, что @urgantcom следит за моим творчеством. Всем отличного дня, я уже еду на репетицию к моему концерту в Питере".

Ольга Бузова прокомментировала насмешки Ивана Урганта по поводу её пения и мозгов


Ольга Бузова прокомментировала насмешки Ивана Урганта по поводу её пения и мозгов

← Полина Гагарина выложила фото, раскры...

Ключевые слова: Иван Ургант, Ольга Бузова

Количество просмотров: 18 837
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, 1tv

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Елена Борщева высказалась по поводу песен Ольги Бузовой
Иван Ургант удивил интернет селфи с женой
Гриша Ургант
Иван Ургант
Самое популярное за неделю
Комментарии




Ольга Бузова прокомментировала насмешки Ивана Урганта по поводу её пения и мозгов Новоиспеченная звезда эстрады Ольга Бузова отреагировала на злые шутки Ивана Урганта.
Полина Гагарина выложила фото, раскрывающее правду о её беременности Певица Полина Гагарина, наконец, сделала долгожданное признание.
Анна Семенович напугала поклонников сообщением о своей болезни Певица Анна Семенович попросила у подписчиков совета, как быстро победить недуг.
Екатерина Волкова собирается стать мамой во второй раз Вот уже семь лет популярная актриса Екатерина Волкова счастлива в браке с Андреем.
Федор Бондарчук помирился с племянником На протяжении многих лет режиссер Федор Бондарчук не общался с родной сестрой Натальей.
Борис Корчевников тяжело пережил смерть отца В одном из выпусков передачи "Прямой эфир" обсуждались взаимоотношения родителей и детей.
Вячеслав Манучаров крестил сына В начале этого года у Вячеслава Манучарова родился третий ребенок.
Анфиса Чехова стала обладательницей роскошной машины За личной жизнью популярной телеведущей Анфисы Чеховой следят множество поклонников.
Сергей Оборин собирает средства на лечение любимой от рака Популярный КВНщик Сергей Оборин собирался жениться на своей возлюбленной Ане Бажановой.
Дмитрий Шепелев скрывается от семьи Фриске Близкие певицы Жанны Фриске до сих пор не могут встретиться с маленьким Платоном.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.