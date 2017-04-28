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Мария Шарапова прояснила свои требования к сильному полу

Сегодня, 11:12
Наконец-то, российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в большой теннис после дисквалификации.

Мария Шарапова прояснила свои требования к сильному полу
Но перерыв пошел только на пользу девушке.

Мария успела отдохнуть в разных странах, окончила курс в Гарварде, решила написать книгу с воспоминаниями о жизни в Америке.

Также Шарапова поведала о том, что наконец-то смогла уделить время личной жизни. Она довольно часто ходила на свидания, но к сожалению пока что найти свою вторую половинку не смогла.

Мария Шарапова прояснила свои требования к сильному полу


«Во время дисквалификации я буквально ушла в загул. Я с удовольствием ходила на свидания с разными людьми, разных культур и разных профессий. Но пока так и не нашла своего Единственного. Мужчины, к сожалению, меня боятся. А мой мужчина должен быть человеком с собственным мнением и собственными интересами, быть уверенным в себе, быть индивидуальностью», — сообщила Мария.

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Ключевые слова: Мария Шарапова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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