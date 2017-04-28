Андрей Губин считает, что на него идет охота

Также певец не любит беседовать с журналистами.Но на днях артист дал интервью и откровенно поговорил с журналистом.«Я считаю, что на меня идет охота. Я в бегах, поэтому особо не общаюсь… Но людей я очень люблю и остался таким же, каким был. Я немного более дерганый, но вы попробуете в моей ситуации быть не дерганым. Поэтому, конечно же, я на взводе», – говорит Андрей.Губин страдает нервным заболеванием, из-за чего был вынужден закончить с музыкальной карьерой.«Я постоянно чувствую к себе большее внимание, чем раньше. К сожалению. Это ужасно. Я примерно понимаю, почему. Конечно, ходить с такой рожей… Ну болит лицо, ребята, ну сколько можно издеваться? Вы что творите?» – возмущается певец.