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Андрей Губин считает, что на него идет охота

Сегодня, 12:44
Звезда 90-х певец Андрей Губин редко посещает светские мероприятия.

Андрей Губин считает, что на него идет охота
Также певец не любит беседовать с журналистами.

Но на днях артист дал интервью и откровенно поговорил с журналистом.

Андрей Губин считает, что на него идет охота


«Я считаю, что на меня идет охота. Я в бегах, поэтому особо не общаюсь… Но людей я очень люблю и остался таким же, каким был. Я немного более дерганый, но вы попробуете в моей ситуации быть не дерганым. Поэтому, конечно же, я на взводе», – говорит Андрей.

Губин страдает нервным заболеванием, из-за чего был вынужден закончить с музыкальной карьерой.

Андрей Губин считает, что на него идет охота


«Я постоянно чувствую к себе большее внимание, чем раньше. К сожалению. Это ужасно. Я примерно понимаю, почему. Конечно, ходить с такой рожей… Ну болит лицо, ребята, ну сколько можно издеваться? Вы что творите?» – возмущается певец.

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Ключевые слова: Андрей Губин

Количество просмотров: 8 333
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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