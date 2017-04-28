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Жена Стаса Михайлова написала ему теплые слова

Сегодня, 16:09
Вчера, 27 апреля, Стас Михайлов принимал поздравления на день рождения.

Жена Стаса Михайлова написала ему теплые слова
Артисту исполнилось 48 лет.

Многие звезды размещали на своих страницах в социальной сети совместные снимки со словами поздравления.

Но самые милые слова написала супруга Стаса Михайлова Инна.

Жена Стаса Михайлова написала ему теплые слова


«Иногда удивляюсь своему везению и удачливости. У меня есть ты. Ради тебя я всегда держу себя в тонусе, стараюсь быть лучше, всегда улыбаюсь сама себе, когда вспоминаю тебя. Ты обещал сделать меня счастливой и сдержал слово. Поздравляю и люблю тебя, дорогой мой. С днем рождения. Храни тебя Бог», - поздравила женщина мужа.

Поздравляем Стаса Михайлова с днем рождения!

← Евгений Колесов стал отцом в пятый раз

Ключевые слова: Стас Михайлов

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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