Жена Стаса Михайлова написала ему теплые слова

Артисту исполнилось 48 лет.Многие звезды размещали на своих страницах в социальной сети совместные снимки со словами поздравления.Но самые милые слова написала супруга Стаса Михайлова Инна.«Иногда удивляюсь своему везению и удачливости. У меня есть ты. Ради тебя я всегда держу себя в тонусе, стараюсь быть лучше, всегда улыбаюсь сама себе, когда вспоминаю тебя. Ты обещал сделать меня счастливой и сдержал слово. Поздравляю и люблю тебя, дорогой мой. С днем рождения. Храни тебя Бог», - поздравила женщина мужа.Поздравляем Стаса Михайлова с днем рождения!