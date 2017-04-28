Илья Глинников встал на защиту участниц "Холостяка"

На данный момент девушек осталось только шесть, и каждая из них пытается завоевать сердце Ильи Глинникова.Но многие зрители сомневаются в достоверности событий, происходящих на проекте. Они считают, что все там постановочное.Илья решил встать на сторону участниц и ответил с долей сарказма.«Они очень быстро учат текст и отлично умеют следовать цели, задаче и сверхзадаче! Держать второй план и несколько объектов внимания в кадре, именно поэтому они очень долго отвечают на открытые вопросы – текст вспоминают; в лес убегают, слезы льют, из шоу уходят – это пишет целая бригада сценаристов; на крышу поезда лезут, на параплане летают, с парашютом прыгают, стихи читают.Это вообще не они – это их дублерши-каскадеры (особенно стихи)», - сообщил актер в Инстаграм.