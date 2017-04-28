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Илья Глинников встал на защиту участниц "Холостяка"

Сегодня, 18:35
Поклонники с интересом наблюдают за развитием событий в реалити-шоу "Холостяк".

Илья Глинников встал на защиту участниц "Холостяка"
На данный момент девушек осталось только шесть, и каждая из них пытается завоевать сердце Ильи Глинникова.

Но многие зрители сомневаются в достоверности событий, происходящих на проекте. Они считают, что все там постановочное.

Илья Глинников встал на защиту участниц "Холостяка"


Илья решил встать на сторону участниц и ответил с долей сарказма.

«Они очень быстро учат текст и отлично умеют следовать цели, задаче и сверхзадаче! Держать второй план и несколько объектов внимания в кадре, именно поэтому они очень долго отвечают на открытые вопросы – текст вспоминают; в лес убегают, слезы льют, из шоу уходят – это пишет целая бригада сценаристов; на крышу поезда лезут, на параплане летают, с парашютом прыгают, стихи читают.

Илья Глинников встал на защиту участниц "Холостяка"


Это вообще не они – это их дублерши-каскадеры (особенно стихи)», - сообщил актер в Инстаграм.

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Ключевые слова: Илья Глинников

Количество просмотров: 2 613
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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