Илья Глинников встал на защиту участниц "Холостяка"

Но многие зрители сомневаются в достоверности событий, происходящих на проекте. Они считают, что все там постановочное.
Илья решил встать на сторону участниц и ответил с долей сарказма.
«Они очень быстро учат текст и отлично умеют следовать цели, задаче и сверхзадаче! Держать второй план и несколько объектов внимания в кадре, именно поэтому они очень долго отвечают на открытые вопросы – текст вспоминают; в лес убегают, слезы льют, из шоу уходят – это пишет целая бригада сценаристов; на крышу поезда лезут, на параплане летают, с парашютом прыгают, стихи читают.
Это вообще не они – это их дублерши-каскадеры (особенно стихи)», - сообщил актер в Инстаграм.