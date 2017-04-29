Элина Камирен поведала о связи с мафиози

В последнем видео звезда поведала о том, кого она имеет ввиду под "олигархом".Выяснилось, что Элина делит богатых мужчин на несколько типов: умников, чиновников, спортсменов и мафию. С криминальным авторитетом ей самой приходилось иметь как-то дело.Камирен постаралась максимально рассказать о каждой категории представителей сильного пола.«Это, собственно, люди, которые владеют какими-то ресурсами. Это, как правило, уже состоятельные мужчины. Как правило, взрослые мужчины, потому что для того, чтобы это иметь, даже если тебе это досталось по наследству, ты должен уметь этим руководить. Для этого нужен опыт – уж извините, но без этого никак. Это, конечно, очень умные люди. Если они позволяют, как вы думаете, их разводить по жиже, то поверьте, они позволяют вам это делать», - делится девушка.