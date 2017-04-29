Отар Кушанашвили поддержал Марию Максакову

Некоторые звезды поддерживают певицу, а некоторые выступают против нее, считая, что Вороненков сбежал из России.В свою очередь Отар Кушанашвили заступился за Марию Максакову.Отар заметил, что на программе "Прямой эфир" на певицу накинулись с критикой необоснованно.«Что теперь делать Максаковой, которая жила, кажется, в эфемерном мире, а теперь придется в эмпирическом. В студии комментировали ее интервью немецким журналюгам, находили, что у нее слишком много гонора и театральщины для убиенной горем бабы, а мне-то как раз кажется, что она хорохорится, такое бывает, когда держишься из распоследних сил», – сообщает Кушанашвили.