Нюша поругалась с режиссером

Видео должно было сниматься на песню "Тебя любить".Но вот уже прошло несколько месяцев, но поклонники так и не увидели новое творение.По словам Нюши, режиссер не смог сделать все, что задумала певица.«Мы до последнего надеялись, что режиссер предоставит тот материал, о котором мы договаривались до начала съемок. Но, к сожалению, он не выполнил своих обязательств – клип не соответствовал изначально оговоренной концепции. В итоге, мы встретились с Ильей Funkformer и оператором Сергеем Прекрасновым, которые оперативно предложили новые идеи и стилистику для видео, что мне очень понравилось», – поведала девушка.