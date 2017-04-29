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Нюша поругалась с режиссером

Вчера, 22:19
Известная певица Нюша, которая помимо сольной карьеры пишет песни и является наставником на шоу "Голос. Дети", еще в начале года начала снимать новый клип.

Нюша поругалась с режиссером
Видео должно было сниматься на песню "Тебя любить".

Нюша поругалась с режиссером


Но вот уже прошло несколько месяцев, но поклонники так и не увидели новое творение.

По словам Нюши, режиссер не смог сделать все, что задумала певица.

Нюша поругалась с режиссером


«Мы до последнего надеялись, что режиссер предоставит тот материал, о котором мы договаривались до начала съемок. Но, к сожалению, он не выполнил своих обязательств – клип не соответствовал изначально оговоренной концепции. В итоге, мы встретились с Ильей Funkformer и оператором Сергеем Прекрасновым, которые оперативно предложили новые идеи и стилистику для видео, что мне очень понравилось», – поведала девушка.

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 5 005
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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