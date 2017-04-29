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Мария Максакова обвиняет бывшую жену Вороненкова в захвате имущества

Вчера, 22:54
Некоторое время назад выяснилось, что Мария Максакова не получит наследства Дениса Вороненкова.

Мария Максакова обвиняет бывшую жену Вороненкова в захвате имущества
Журналисты сообщают, что за несколько дней до убийства бывшего депутата, его экс-супруга переписала все, что принадлежало Вороненкову на себя и на детей.

Мария Максакова возмущена таким поведением Юлии и считает, что она это делает из корысти.

Мария Максакова обвиняет бывшую жену Вороненкова в захвате имущества


По словам оперной певицы, экс-депутат обеспечил бывшую жену всем необходимым.

«Он ничего не переписывал. Это имущество и так было записано на нее, на их детей, на родителей бывшей жены Дениса. По сути, оно было совместно нажито в том браке. Но Юля такой человек, который примерил на себя маску страдалицы. Она все время болеет – у нее то почки, то давление, то еще что-то. То есть она давит, таким образом, на жалость. Каждый раз, когда Денис поднимал тему раздела имущества, Юля говорила: «Не могу доползти до нотариуса, так плохо себя чувствую», – поведала звезда.

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Ключевые слова: Мария Максакова

Количество просмотров: 7 046
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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