Мария Максакова обвиняет бывшую жену Вороненкова в захвате имущества

Журналисты сообщают, что за несколько дней до убийства бывшего депутата, его экс-супруга переписала все, что принадлежало Вороненкову на себя и на детей.Мария Максакова возмущена таким поведением Юлии и считает, что она это делает из корысти.По словам оперной певицы, экс-депутат обеспечил бывшую жену всем необходимым.«Он ничего не переписывал. Это имущество и так было записано на нее, на их детей, на родителей бывшей жены Дениса. По сути, оно было совместно нажито в том браке. Но Юля такой человек, который примерил на себя маску страдалицы. Она все время болеет – у нее то почки, то давление, то еще что-то. То есть она давит, таким образом, на жалость. Каждый раз, когда Денис поднимал тему раздела имущества, Юля говорила: «Не могу доползти до нотариуса, так плохо себя чувствую», – поведала звезда.