Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Юлианна Караулова стала «Самой стильной в России» по версии Юлии Бали

Вчера, 22:20
С момента награждения журналом Hello самых стильных людей России прошло уже достаточно времени, но обсуждение этой церемонии не утихает в сети до сих пор.

Юлианна Караулова стала «Самой стильной в России» по версии Юлии Бали
Как оказалось, обладательница короны конкурса красоты «MissMoscowmini 2017», «девушка-праздник» Юлия Бали провозгласив: «Идём искать красоту», решила определить самых стильных самостоятельно.

Юлианна Караулова стала «Самой стильной в России» по версии Юлии Бали


В тот вечер среди гостей церемонии были замечены Филипп Киркоров, Эмин Агаларов, Татьяна Навка, Кети Топурия, Марина Александрова, Ксения Собчак, Елена Летучая, Яна Рудковская, Егор Бероев, Светлана Лобода, Елена Темникова и многие другие. С большинством из гостей пообщалась и сама Юлия, а на главный вопрос, кому же следует вручить главный приз, получила ответ: «Только тебе, Бали!»

Юлианна Караулова стала «Самой стильной в России» по версии Юлии Бали


Конечно, это всегда приятно, когда тебе готовы вручить все награды вечера, но Юлия – девушка справедливая, и, выбрала собственных победителей. Так вот, в номинации «Классика», по её мнению, победил Александр Олешко.

Юлианна Караулова стала «Самой стильной в России» по версии Юлии Бали


Самым стильным мужчиной был признан телеведущий Александр Рогов, который рассыпался в комплиментах «девушке-празднику» и пожелал Юлии всегда выглядеть так же сногсшибательно.

А вот самой стильной Юлия Бали выбрала Юлианну Караулову, чьим нарядом и образом восхищались в тот вечер многие.

Юлианна Караулова стала «Самой стильной в России» по версии Юлии Бали

← Анжелика Тиманина с размахом отметила... Наследник Алексея Чадова и Агнии Дитк... →

Ключевые слова: Юлия Бали

Количество просмотров: 7 813
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от Андрея Чёрного
Асти, Алика Смехова, Андрей Малахов и другие гости мероприятия Luxury Health Day
ОК! Party в Royal Arbat
Юлия Теуникова
Самое популярное за неделю
Комментарии




Оксана Самойлова впервые высказалась о новорожденной малышке На днях популярный рэп-исполнитель Джиган и Оксана Самойлова стали родителями очаровательной девочки.
Создатели "Орла и решки" ответили на вопросы о "золотой карте" Несколько недель назад после беседы Регины Тодоренко с поклонниками разразился скандал.
Жена Григория Лепса рассказала, какой у нее романтичный муж Популярный певец Григорий Лепс вот уже 17 лет счастлив в браке с супругой Анной.
Юлия Костюшкина удивила крупной татуировкой Популярный певец Стас Костюшкин и его жена Юлия являются очень известными персонами.
Наследник Алексея Чадова и Агнии Дитковските растет модником Звездная пара актеров Алексей Чадов и Агния Дитковските развелись, но продолжают совместно воспитывать сына.
Юлианна Караулова стала «Самой стильной в России» по версии Юлии Бали С момента награждения журналом Hello самых стильных людей России прошло уже достаточно времени, но обсуждение этой церемонии не утихает в сети до сих пор.
Анжелика Тиманина с размахом отметила праздник Известная синхронистка Анжелика Тиманина отметила день рождения.
Илья Глинников не может сделать выбор Каждую субботу поклонники шоу "Холостяк" с нетерпением ждут очередного выхода в эфир передачи.
Близкие Патрика Суэйзи поражены поведением его вдовы Популярный актер Патрик Суэйзи, который умер от рака в 2009 году, всю свою жизнь посвятил лишь одной женщине.
Дмитрий Нагиев в привычной для себя манере поздравил Полину Гагарину На днях появилась новость о пополнении в семье популярной певицы Полины Гагариной.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.