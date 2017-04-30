Юлианна Караулова стала «Самой стильной в России» по версии Юлии Бали

Как оказалось, обладательница короны конкурса красоты «MissMoscowmini 2017», «девушка-праздник» Юлия Бали провозгласив: «Идём искать красоту», решила определить самых стильных самостоятельно.В тот вечер среди гостей церемонии были замечены Филипп Киркоров, Эмин Агаларов, Татьяна Навка, Кети Топурия, Марина Александрова, Ксения Собчак, Елена Летучая, Яна Рудковская, Егор Бероев, Светлана Лобода, Елена Темникова и многие другие. С большинством из гостей пообщалась и сама Юлия, а на главный вопрос, кому же следует вручить главный приз, получила ответ: «Только тебе, Бали!»Конечно, это всегда приятно, когда тебе готовы вручить все награды вечера, но Юлия – девушка справедливая, и, выбрала собственных победителей. Так вот, в номинации «Классика», по её мнению, победил Александр Олешко.Самым стильным мужчиной был признан телеведущий Александр Рогов, который рассыпался в комплиментах «девушке-празднику» и пожелал Юлии всегда выглядеть так же сногсшибательно.А вот самой стильной Юлия Бали выбрала Юлианну Караулову, чьим нарядом и образом восхищались в тот вечер многие.