Юлианна Караулова стала «Самой стильной в России» по версии Юлии Бали

В тот вечер среди гостей церемонии были замечены Филипп Киркоров, Эмин Агаларов, Татьяна Навка, Кети Топурия, Марина Александрова, Ксения Собчак, Елена Летучая, Яна Рудковская, Егор Бероев, Светлана Лобода, Елена Темникова и многие другие. С большинством из гостей пообщалась и сама Юлия, а на главный вопрос, кому же следует вручить главный приз, получила ответ: «Только тебе, Бали!»
Конечно, это всегда приятно, когда тебе готовы вручить все награды вечера, но Юлия – девушка справедливая, и, выбрала собственных победителей. Так вот, в номинации «Классика», по её мнению, победил Александр Олешко.
Самым стильным мужчиной был признан телеведущий Александр Рогов, который рассыпался в комплиментах «девушке-празднику» и пожелал Юлии всегда выглядеть так же сногсшибательно.
А вот самой стильной Юлия Бали выбрала Юлианну Караулову, чьим нарядом и образом восхищались в тот вечер многие.