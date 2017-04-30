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Жена Григория Лепса рассказала, какой у нее романтичный муж

Сегодня, 00:10
Популярный певец Григорий Лепс вот уже 17 лет счастлив в браке с супругой Анной.

Жена Григория Лепса рассказала, какой у нее романтичный муж
Многие фанаты считают эту супружескую пару идеальной.

Анна делится, что за все годы они еще ни разу крупно не ссорились.

Жена Григория Лепса рассказала, какой у нее романтичный муж


«Если мы оба и романтики, то в меру. Цветов он мне не дарит - у нас и так весь дом в них. Для Гриши знак внимания - не цветы, а ювелирные украшения», - сообщает женщина.

Но близкая подруга Татьяна решила поведать о романтическом случае, который всех поразил.

Жена Григория Лепса рассказала, какой у нее романтичный муж


«И вот, время 23:45, к ресторану подъезжает машина, и оттуда выскакивает Григорий с криками: «Успел, успел!» Он специально ехал полдня из Вены, чтобы ровно в полночь поздравить Аню и уехать обратно», - поделилась Татьяна.

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Ключевые слова: Григорий Лепс

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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