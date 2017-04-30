Жена Григория Лепса рассказала, какой у нее романтичный муж

Многие фанаты считают эту супружескую пару идеальной.Анна делится, что за все годы они еще ни разу крупно не ссорились.«Если мы оба и романтики, то в меру. Цветов он мне не дарит - у нас и так весь дом в них. Для Гриши знак внимания - не цветы, а ювелирные украшения», - сообщает женщина.Но близкая подруга Татьяна решила поведать о романтическом случае, который всех поразил.«И вот, время 23:45, к ресторану подъезжает машина, и оттуда выскакивает Григорий с криками: «Успел, успел!» Он специально ехал полдня из Вены, чтобы ровно в полночь поздравить Аню и уехать обратно», - поделилась Татьяна.