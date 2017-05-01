Линда не любит перетруждаться

Ей исполняется 40 лет.Об известной звезде 90-х сейчас почти ничего не слышно.Да и в личной жизни певицы затишье. В 2014 году звезда развелась со своим супругом Стефаносом Корколисом, они прожили вместе всего 2 года. После этого у нее отношений ни с кем не было.Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код Линды.«Жизненный код Линды – 391 2358 – говорит о том, что она принадлежит к числу людей, которым суждено после себя оставить след… Ей с рождения было не дано среднего, ее девиз – «Все или ничего». Она родилась в «День мощного имиджа», отсюда и ее неповторимый образ – Линду ни с кем не спутаешь. У нее в программе нет шестерок – это значит, что звезда ленивая и склонна рассчитывать на везение, а не трудиться самой. Именно поэтому она когда-то была очень популярной, а потом ушла в тень – когда фарт закончился, пришло время работать, а этого Линда очень не любит. Она закомплексованная личность, хотя со стороны выглядит очень уверенной в себе и харизматичной девушкой.Также я хотела бы отметить ее громадные аналитические способности – она очень умный человек и ей не с каждым хочется общаться. Из-за этого многие считают ее невежливой: если ей неинтересно, звезда может прервать человека на полуслове или же просто встать и уйти, оставив остальных недоумевать. То же самое и с досугом: ее сложно заинтересовать фильмом, потому что, благодаря своему интеллекту, она способна с первых минут просчитать, как в картине будет дальше складывать сюжет».Да, многие звезды, которые были популярными, через какое-то время уходят в тень.