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Алексей Самсонов рассказал правду об отношениях на Доме-2

Сегодня, 11:01
С момента ухода из знаменитого телепроекта "Дом-2" Алексея Самсонова прошло уже несколько лет.

Алексей Самсонов рассказал правду об отношениях на Доме-2

Мужчина не смог построить искренних отношений на проекте.

Но в 2015 году за периметром встретил свою вторую половинку, на которой женился.

Алексей Самсонов рассказал правду об отношениях на Доме-2


Самсонов решил рассказать о своих бывших девушках из шоу, Евгение Фиофилактовой и Элине Камирен.

«Они ненастоящие. В них много напыщенности. Люди хотят быть теми, кем не являются на самом деле. Когда Элина начала встречаться с Задойновым, там и дураку было понятно, что их отношения долго не протянут. Она ему подходила по его запросам, а он ей никак.

Алексей Самсонов рассказал правду об отношениях на Доме-2


Женя Феофилактова всегда завидовала Даше Пынзарь. Они ж подругами были. Когда Даша вышла замуж, та тоже поторопилась сыграть свадьбу с Антоном. Потом точно такая же ситуация была с родами. Сначала Пынзарь родила, а потом Феофилактова. Не было чувств у Жени с Антоном. Больше какая-то гонка. Она жила не своей жизнью», - делится Алексей.

Действительно, многие пары проекта не могут сохранить свои отношения за периметром.

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Ключевые слова: Алексей Самсонов

Количество просмотров: 7 540
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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