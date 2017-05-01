Алексей Самсонов рассказал правду об отношениях на Доме-2

Мужчина не смог построить искренних отношений на проекте.Но в 2015 году за периметром встретил свою вторую половинку, на которой женился.Самсонов решил рассказать о своих бывших девушках из шоу, Евгение Фиофилактовой и Элине Камирен.«Они ненастоящие. В них много напыщенности. Люди хотят быть теми, кем не являются на самом деле. Когда Элина начала встречаться с Задойновым, там и дураку было понятно, что их отношения долго не протянут. Она ему подходила по его запросам, а он ей никак.Женя Феофилактова всегда завидовала Даше Пынзарь. Они ж подругами были. Когда Даша вышла замуж, та тоже поторопилась сыграть свадьбу с Антоном. Потом точно такая же ситуация была с родами. Сначала Пынзарь родила, а потом Феофилактова. Не было чувств у Жени с Антоном. Больше какая-то гонка. Она жила не своей жизнью», - делится Алексей.Действительно, многие пары проекта не могут сохранить свои отношения за периметром.