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Филипп Киркоров с грустью вспомнил скончавшуюся маму

Сегодня, 12:14
29 апреля представители отечественного шоу-бизнеса собрались в студии передачи "Сегодня вечером".

Филипп Киркоров с грустью вспомнил скончавшуюся маму
Звезды поздравляли популярного певца Филиппа Киркорова с юбилеем. Вчера, 30 апреля, ему исполнилось 50 лет.

Филипп Киркоров с грустью вспомнил скончавшуюся маму


В эфире также вспомнили и маму Филиппа, которая ушла из жизни в день рождения певца. Это произошло еще в 1994 году.

«Это грустный праздник. Так случилось. Каждый день рождения я пою... Когда мама умирала, она понимала, что умирает в этот день, и попросила дать ей обещание. «В этот день всегда пой. Занимайся тем, чем ты занимаешься всю жизнь. Но не думай о том, что меня не будет», — сказала она... Теперь я понимаю, почему она взяла с меня это слово. Она всегда любила, когда все счастливы, и играют песни.

Филипп Киркоров с грустью вспомнил скончавшуюся маму


Я понял, что во имя ее памяти я должен всегда петь. Я делаю это с удовольствием, потому что светлая грусть дает мне возможность сгладить боль, которая все равно не становится меньше. Когда родителей нет, нам их все равно катастрофически не хватает, будь то в радости или в печали. Поэтому я пою», — рассказал звезда.

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Ключевые слова: Филипп Киркоров

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Сегодня вечером»

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Филипп Киркоров с грустью вспомнил скончавшуюся маму 29 апреля представители отечественного шоу-бизнеса собрались в студии передачи "Сегодня вечером".
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