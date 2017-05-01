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Папа Ольги Бузовой восхищен игрой дочери

Вчера, 22:27
Буквально несколько дней назад популярная телеведущая и певица Ольга Бузова приехала из Лондона.

Папа Ольги Бузовой восхищен игрой дочери
Девушка сразу же отправилась в родной Санкт-Петербург для участия в спектакле "Мужчина нарасхват".

У Ольги непростая роль, ей приходится снимать одежду и оставаться в одном белье.

Поклонники по разному отреагировали на обнажение звезды, но ее папа, который посетил спектакль, был в восторге от игры любимой дочери.

Папа Ольги Бузовой восхищен игрой дочери


«Это просто бомба! Скажу от себя: «Мужчина нарасхват» - спектакль, который актеры превратили в яркое красочное шоу, изобилующее острыми шутками и искрометным юмором! Однозначно рекомендовано к просмотру! Ребята, большое спасибо за предоставленное удовольствие! Доченька, солнышко мое, ты вне комментариев! Все супер!» - поведал мужчина в микроблоге.

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 9 568
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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