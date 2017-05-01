Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Николай Фоменко должен быть внимательнее к себе

Вчера, 23:15
Вчера, 30 апреля, праздновал день рождения Николай Фоменко.

Николай Фоменко должен быть внимательнее к себе
Ему исполнилось 50 лет.

Николай является очень популярным, он снимается в сериалах, является спортивным комментатором.

Сейчас Фоменко находится в четвертом браке.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код звезды.

Николай Фоменко должен быть внимательнее к себе


«Жизненный код Николая – 257 – говорит о том, что он родился в «День чрезмерной ответственности». Самодостаточный человек, талантливая и обаятельная личность, он не привык довольствоваться малым и всегда стремится к росту – и личностному, и карьерному. Но Фоменко излишне категоричен, горделив и нетерпелив – это его отрицательные качества.

Он не удачливый человек, ему никогда ничего не сыпется с неба: все, чего он достиг, досталось артисту усердным трудом. В этом знаменитости помогла его любовь к работе и огромная харизма – он способен понравиться даже самым негативно настроенным к нему людям. Он очень ответственный, умеет отстаивать свою точку зрения. Ему важно всегда стоять на своем, если он изменит поведение и начнет пасовать, в его жизни станут происходить предательства».

Поздравляем Николая с днем рождения!

← Папа Ольги Бузовой восхищен игрой доч... Мэрилин Керро пыталась свести счеты с ... →

Ключевые слова: Николай Фоменко

Количество просмотров: 9 685
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Валерия скоро будет нянчить внуков
Надежде Грановской надо быть внимательнее ко здоровью
У Владимира Преснякова родится еще один ребенок
Юля Самойлова достигнет высот в карьере
Самое популярное за неделю
Комментарии




Наталья Фриске прогулялась по Москве с племянником Родная сестра скончавшейся Жанны Фриске Наталья в эти праздничные дни принимала гостей.
Мэрилин Керро пыталась свести счеты с жизнью Недавно финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Мэрилин Керро сообщила шокирующую новость.
Николай Фоменко должен быть внимательнее к себе Вчера, 30 апреля, праздновал день рождения Николай Фоменко.
Папа Ольги Бузовой восхищен игрой дочери Буквально несколько дней назад популярная телеведущая и певица Ольга Бузова приехала из Лондона.
Племянница извинилась перед Эвелиной Бледанс Некоторое время назад СМИ сообщили о задержании родной сестры Эвелины Бледанс.
Филипп Киркоров с грустью вспомнил скончавшуюся маму 29 апреля представители отечественного шоу-бизнеса собрались в студии передачи "Сегодня вечером".
Катя Гордон поведала о причинах расставания с отцом второго ребенка В феврале у бизнесвумен, певицы и композитора Кати Гордон родился второй ребенок.
Фанаты не признали на фото Оксану Федорову В свое время Оксана Федорова стала "Мисс Вселенная", с тех пор прошло уже 15 лет.
Алексей Самсонов рассказал правду об отношениях на Доме-2 С момента ухода из знаменитого телепроекта "Дом-2" Алексея Самсонова прошло уже несколько лет.
Наталья Варвина с супругом отправилась на свидание в Париж Бывшая участница знаменитого телепроекта "Дом-2" Наталья Варвина старается не афишировать свою личную жизнь.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.