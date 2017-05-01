Николай Фоменко должен быть внимательнее к себе

Ему исполнилось 50 лет.Николай является очень популярным, он снимается в сериалах, является спортивным комментатором.Сейчас Фоменко находится в четвертом браке.Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код звезды.«Жизненный код Николая – 257 – говорит о том, что он родился в «День чрезмерной ответственности». Самодостаточный человек, талантливая и обаятельная личность, он не привык довольствоваться малым и всегда стремится к росту – и личностному, и карьерному. Но Фоменко излишне категоричен, горделив и нетерпелив – это его отрицательные качества.Он не удачливый человек, ему никогда ничего не сыпется с неба: все, чего он достиг, досталось артисту усердным трудом. В этом знаменитости помогла его любовь к работе и огромная харизма – он способен понравиться даже самым негативно настроенным к нему людям. Он очень ответственный, умеет отстаивать свою точку зрения. Ему важно всегда стоять на своем, если он изменит поведение и начнет пасовать, в его жизни станут происходить предательства».Поздравляем Николая с днем рождения!