И всё бы ничего, если бы ни некоторые детали внешнего вида Семенович - пользователям сети показалось нелепым сочетание такого героического образа с серьгами и алым маникюром. "С Праздником дорогие! Снимаем. Я так вжилась в роль, что исцарапала все руки и натерла ноги в сапогах на 4 размера больше!!! Какие были крутые наши бабушки и дедушки, проведя один день в военной форме в лесу я как-то особенно это прочувствовала. Вечная вам память #месяцмай #сьемки #деньпобеды #анясеменович #позитивщики" - написала певица в комментарии к снимку.
Анна Семенович удивила сеть снимком в военной форме с оружием
Сегодня, 19:27
Певица Анна Семенович обновила блог неожиданным фото.
Анна Семенович, похоже, уже начала готовиться к празднованию Дня Победы и согласилась принять участие в необычном проекте. Звезде досталась роль девушки-снайпера. Анна облачилась в историческую военную форму и взяла в руки оружие.
И всё бы ничего, если бы ни некоторые детали внешнего вида Семенович - пользователям сети показалось нелепым сочетание такого героического образа с серьгами и алым маникюром. "С Праздником дорогие! Снимаем. Я так вжилась в роль, что исцарапала все руки и натерла ноги в сапогах на 4 размера больше!!! Какие были крутые наши бабушки и дедушки, проведя один день в военной форме в лесу я как-то особенно это прочувствовала. Вечная вам память #месяцмай #сьемки #деньпобеды #анясеменович #позитивщики" - написала певица в комментарии к снимку.
И всё бы ничего, если бы ни некоторые детали внешнего вида Семенович - пользователям сети показалось нелепым сочетание такого героического образа с серьгами и алым маникюром. "С Праздником дорогие! Снимаем. Я так вжилась в роль, что исцарапала все руки и натерла ноги в сапогах на 4 размера больше!!! Какие были крутые наши бабушки и дедушки, проведя один день в военной форме в лесу я как-то особенно это прочувствовала. Вечная вам память #месяцмай #сьемки #деньпобеды #анясеменович #позитивщики" - написала певица в комментарии к снимку.
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Ключевые слова: Анна Семенович
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Количество просмотров: 1 404
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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