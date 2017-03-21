Анна Семенович удивила сеть снимком в военной форме с оружием

Анна Семенович, похоже, уже начала готовиться к празднованию Дня Победы и согласилась принять участие в необычном проекте. Звезде досталась роль девушки-снайпера. Анна облачилась в историческую военную форму и взяла в руки оружие.И всё бы ничего, если бы ни некоторые детали внешнего вида Семенович - пользователям сети показалось нелепым сочетание такого героического образа с серьгами и алым маникюром. "С Праздником дорогие! Снимаем. Я так вжилась в роль, что исцарапала все руки и натерла ноги в сапогах на 4 размера больше!!! Какие были крутые наши бабушки и дедушки, проведя один день в военной форме в лесу я как-то особенно это прочувствовала. Вечная вам память #месяцмай #сьемки #деньпобеды #анясеменович #позитивщики" - написала певица в комментарии к снимку.