И вот пришла печальная новость - пёсик не выжил: "Доброе утро, мои самые замечательные и добрые. Вчера был очень непростой для меня день и вы все очень сопереживали и расстраивались вместе со мной из-за смерти маленького Урганта((( Спасибо всем вам за поддержку!!! Но я очень вас прошу воздержаться от огульных обвинений заводчика @katekapustina . Катя была на связи со мной каждую минуту и тоже очень сильно переживала! Я ни разу не усомнилась в её честности и порядочности! Ну сами подумайте, зачем ей отправлять заведомо больного щенка мне, понимая что это станет достояние общественности!? Тем более, по факту, причина смерти малыша не энтерит, как думали изначально! Причина: инвагинация кишечника( Он по дороге просто грыз пелёнку и кусочками забил кишечник( Так что банальный недосмотр перевозчика. Таких малявочек нужно постоянно контролировать. Безумно жаль что так получилось... Я вчера читала ваши сообщения и плакала. Особенно запомнились слова:"Беги по радуге, малыш!" P.S.: А заводчик Катя Капустина @katekapustina в ближайшее время привезёт мне любого понравившегося щеночка на выбор. Лучше помогите мне с выбором. Жду фото в директ" - написала Агибалова.
Ирина Агибалова поделилась с подписчиками своим горем
Вчера, 20:14
Бывшая участница "Дома-2" Ирина Агибалова рассказала о своей потере.
Звезда скандального проекта "Дом-2" Ирина Агибалова переживает гибель любимца - совсем недавно в её семье появился крошечный щенок породы чихуахуа, но вскоре малыш, названный Ургантом, заболел. Изначально ветеринары поставили ему диагноз энтерит: "У малыша энтерит. Второй день под капельницами... Молюсь, чтобы он смог побороть эту болезнь, но врачи говорят шансов 5% из 100. Безумно тяжело смотреть на него, он весит 500 г и так отчаянно борется за жизнь... Сегодня ночью я почти не сомкнула глаз. Пусть хоть 1% из ста, но я не опущу руки пока он есть, этот маленький шанс" - писала два дня назад Ирина.
И вот пришла печальная новость - пёсик не выжил: "Доброе утро, мои самые замечательные и добрые. Вчера был очень непростой для меня день и вы все очень сопереживали и расстраивались вместе со мной из-за смерти маленького Урганта((( Спасибо всем вам за поддержку!!! Но я очень вас прошу воздержаться от огульных обвинений заводчика @katekapustina . Катя была на связи со мной каждую минуту и тоже очень сильно переживала! Я ни разу не усомнилась в её честности и порядочности! Ну сами подумайте, зачем ей отправлять заведомо больного щенка мне, понимая что это станет достояние общественности!? Тем более, по факту, причина смерти малыша не энтерит, как думали изначально! Причина: инвагинация кишечника( Он по дороге просто грыз пелёнку и кусочками забил кишечник( Так что банальный недосмотр перевозчика. Таких малявочек нужно постоянно контролировать. Безумно жаль что так получилось... Я вчера читала ваши сообщения и плакала. Особенно запомнились слова:"Беги по радуге, малыш!" P.S.: А заводчик Катя Капустина @katekapustina в ближайшее время привезёт мне любого понравившегося щеночка на выбор. Лучше помогите мне с выбором. Жду фото в директ" - написала Агибалова.
И вот пришла печальная новость - пёсик не выжил: "Доброе утро, мои самые замечательные и добрые. Вчера был очень непростой для меня день и вы все очень сопереживали и расстраивались вместе со мной из-за смерти маленького Урганта((( Спасибо всем вам за поддержку!!! Но я очень вас прошу воздержаться от огульных обвинений заводчика @katekapustina . Катя была на связи со мной каждую минуту и тоже очень сильно переживала! Я ни разу не усомнилась в её честности и порядочности! Ну сами подумайте, зачем ей отправлять заведомо больного щенка мне, понимая что это станет достояние общественности!? Тем более, по факту, причина смерти малыша не энтерит, как думали изначально! Причина: инвагинация кишечника( Он по дороге просто грыз пелёнку и кусочками забил кишечник( Так что банальный недосмотр перевозчика. Таких малявочек нужно постоянно контролировать. Безумно жаль что так получилось... Я вчера читала ваши сообщения и плакала. Особенно запомнились слова:"Беги по радуге, малыш!" P.S.: А заводчик Катя Капустина @katekapustina в ближайшее время привезёт мне любого понравившегося щеночка на выбор. Лучше помогите мне с выбором. Жду фото в директ" - написала Агибалова.
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Ключевые слова: Ирина Агибалова
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Количество просмотров: 12 662
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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