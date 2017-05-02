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Подарки с роскошного юбилея Филиппа Киркорова вывозили несколькими грузовиками

Вчера, 20:55
Певец Филипп Киркоров с небывалым размахом отметил своё 50-летие.

Подарки с роскошного юбилея Филиппа Киркорова вывозили несколькими грузовиками
30 апреля Филипп Киркоров отметил свой юбилей грандиозным концертом в Кремле - шоу стало финальным в марафоне из 10 концертов, на каждом из которых в зале был аншлаг. Приглашения на шикарный банкет в виде открыток с электронным экраном юбиляр отправил всем гостям лично - каждая открытка стоила около 5 тысяч рублей, всего было потрачено 5 миллионов. Неудивительно, что в этот вечер в Кремле собрался весь столичный бомонд.

Подарки с роскошного юбилея Филиппа Киркорова вывозили несколькими грузовиками


Подарки с роскошного юбилея Филиппа Киркорова вывозили несколькими грузовиками


Разумеется, все пришли не с пустыми руками - самые разнообразные подарки, какие только можно представить, и огромные букеты по окончании торжества увозили на грузовиках. Общая сумма, потраченная на празднование, составила более 40 миллионов рублей. Невероятный торт весом 400 килограмм произвел на собравшихся неизгладимое впечатление.

Подарки с роскошного юбилея Филиппа Киркорова вывозили несколькими грузовиками


Поздравление с юбилеем артист получил и от президента Владимира Путина.

Подарки с роскошного юбилея Филиппа Киркорова вывозили несколькими грузовиками

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Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 14 833
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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