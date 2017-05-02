Подарки с роскошного юбилея Филиппа Киркорова вывозили несколькими грузовиками

30 апреля Филипп Киркоров отметил свой юбилей грандиозным концертом в Кремле - шоу стало финальным в марафоне из 10 концертов, на каждом из которых в зале был аншлаг. Приглашения на шикарный банкет в виде открыток с электронным экраном юбиляр отправил всем гостям лично - каждая открытка стоила около 5 тысяч рублей, всего было потрачено 5 миллионов. Неудивительно, что в этот вечер в Кремле собрался весь столичный бомонд.Разумеется, все пришли не с пустыми руками - самые разнообразные подарки, какие только можно представить, и огромные букеты по окончании торжества увозили на грузовиках. Общая сумма, потраченная на празднование, составила более 40 миллионов рублей. Невероятный торт весом 400 килограмм произвел на собравшихся неизгладимое впечатление.Поздравление с юбилеем артист получил и от президента Владимира Путина.