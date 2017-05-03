Таня Терешина сделала сенсационное заявление о начале своей карьеры

Ангелина Волкова узнала У Кирилла Андреева, как и почему Иванушки int чуть не сорвали свое выступление

Их беседа состоялась на одной из вечеринок, где модель и колумнист Ангелина Волкова присутствовала в качестве гостьи и готовила материалы для своего канала «Светская жизнь».