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Таня Терешина сделала сенсационное заявление о начале своей карьеры

Сегодня, 11:51
30 апреля звезда 90-х Андрей Губин отмечал день рождения.

Таня Терешина сделала сенсационное заявление о начале своей карьеры
Ему исполнилось 43 года.

Коллеги Губина по шоу-бизнесу и поклонники оставили ему поздравления.

Таня Терешина поблагодарила Андрея, вспомнив, что певицей она стала благодаря ему.

Таня Терешина сделала сенсационное заявление о начале своей карьеры


«Не знаю, по какой причине Губин оставил свою красивую, честную и успешную карьеру, но его добрые песни до сих пор люди любят и поют. Вообще я безгранично благодарна этому невероятному человеку за многое, в том числе за то, что именно с его легкой руки и начались мои первые шаги в шоу-бизнесе. Когда-то, в 2002 году, я снялась у него в клипе, а затем он замолвил достойное слово обо мне как о человеке, и на меня обратил внимание продюсер группы Hi-Fi. Думаю, это в большей степени повлияло на мое попадание в нее. С днем рождения, Андрей! Будь счастлив и здоров! И спасибо тебе», – сообщила Терешина.

Стоит отметить, что в 2002 году Таня участвовала в съемках клипа Губина на песню "Она одна", после этого она попала в группу Hi-Fi.

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Ключевые слова: Андрей Губин, Таня Терешина

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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