Таня Терешина сделала сенсационное заявление о начале своей карьеры

Коллеги Губина по шоу-бизнесу и поклонники оставили ему поздравления.
Таня Терешина поблагодарила Андрея, вспомнив, что певицей она стала благодаря ему.
«Не знаю, по какой причине Губин оставил свою красивую, честную и успешную карьеру, но его добрые песни до сих пор люди любят и поют. Вообще я безгранично благодарна этому невероятному человеку за многое, в том числе за то, что именно с его легкой руки и начались мои первые шаги в шоу-бизнесе. Когда-то, в 2002 году, я снялась у него в клипе, а затем он замолвил достойное слово обо мне как о человеке, и на меня обратил внимание продюсер группы Hi-Fi. Думаю, это в большей степени повлияло на мое попадание в нее. С днем рождения, Андрей! Будь счастлив и здоров! И спасибо тебе», – сообщила Терешина.
Стоит отметить, что в 2002 году Таня участвовала в съемках клипа Губина на песню "Она одна", после этого она попала в группу Hi-Fi.