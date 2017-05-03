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Мария Максакова была лучшей подругой экс-супруги Дениса Вороненкова

Сегодня, 12:28
Несколько дней назад оперная певица и вдова погибшего Дениса Вороненкова Мария Максакова заподозрила его бывшую жену Юлию в корысти.

Мария Максакова была лучшей подругой экс-супруги Дениса Вороненкова
Выяснилось, что Юлия хотела выписать бывшего мужа из московской квартиры за несколько дней до его гибели.

Мария Максакова была лучшей подругой экс-супруги Дениса Вороненкова


Темой очередного выпуска программы "Прямой эфир" стал конфликт двух женщин.

Мария Максакова была лучшей подругой экс-супруги Дениса Вороненкова


Помощник депутата Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Пыхонин, которого пригласили в качестве гостя, высказался о том, что ранее женщины были лучшими подругами, а при жизни Вороненкова никогда не конфликтовали.

Мария Максакова была лучшей подругой экс-супруги Дениса Вороненкова


«Я видел, как Мария Петровна отзывалась о Юлии. Но у меня есть информация из абсолютно достоверных источников, что Мария и Юлия дружили, причем с давнего времени. Они были в хороших отношениях. Честно сказать, я удивлен… Судя по реакции в студии, об их дружбе не все знали. Я думаю, что у них была договоренность, потому что у Вороненкова было большое количество долгов», – сообщил Похонин.

Зрители и гости программы остались в недоумении от такого заявления.

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Ключевые слова: Мария Максакова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Прямой эфир»

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