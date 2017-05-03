Мария Максакова была лучшей подругой экс-супруги Дениса Вороненкова

Темой очередного выпуска программы "Прямой эфир" стал конфликт двух женщин.
Помощник депутата Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Пыхонин, которого пригласили в качестве гостя, высказался о том, что ранее женщины были лучшими подругами, а при жизни Вороненкова никогда не конфликтовали.
«Я видел, как Мария Петровна отзывалась о Юлии. Но у меня есть информация из абсолютно достоверных источников, что Мария и Юлия дружили, причем с давнего времени. Они были в хороших отношениях. Честно сказать, я удивлен… Судя по реакции в студии, об их дружбе не все знали. Я думаю, что у них была договоренность, потому что у Вороненкова было большое количество долгов», – сообщил Похонин.
Зрители и гости программы остались в недоумении от такого заявления.