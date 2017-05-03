Андрей Чуев поправил свое финансовое положение

После расставания девушка сообщила всем, что они практически жили на ее деньги, так как у Андрея были проблемы с деньгами.Недавно Чуев в своем микроблоге сообщил о своих финансовых достижениях.«Я отдал Константину один миллион рублей, Диме 200 тысяч рублей и по их возвращению с Сейшел закрою остаток суммы. Я купил машину и по приезду буду покупать еще одну, скинул несколько килограммов и продолжаю конструировать свое тело и дело.Получил должность своей мечты и стал соучредителем крупной строительной компании. Кто-то скажет - понты, а я говорю – достижения», - гордится собой Андрей.А сейчас он решил отправиться в долгожданный отпуск и улетел в компании друзей в Дубаи.