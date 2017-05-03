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Андрей Чуев поправил свое финансовое положение

Сегодня, 15:39
Два месяца назад фанаты знаменитого телепроекта "Дом-2" очень переживали из-за разрыва отношений Андрея Чуева и Марины Африкантовой.

Андрей Чуев поправил свое финансовое положение
После расставания девушка сообщила всем, что они практически жили на ее деньги, так как у Андрея были проблемы с деньгами.

Андрей Чуев поправил свое финансовое положение


Недавно Чуев в своем микроблоге сообщил о своих финансовых достижениях.

«Я отдал Константину один миллион рублей, Диме 200 тысяч рублей и по их возвращению с Сейшел закрою остаток суммы. Я купил машину и по приезду буду покупать еще одну, скинул несколько килограммов и продолжаю конструировать свое тело и дело.

Андрей Чуев поправил свое финансовое положение


Получил должность своей мечты и стал соучредителем крупной строительной компании. Кто-то скажет - понты, а я говорю – достижения», - гордится собой Андрей.

А сейчас он решил отправиться в долгожданный отпуск и улетел в компании друзей в Дубаи.

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Ключевые слова: Андрей Чуев

Количество просмотров: 6 539
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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