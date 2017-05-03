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Из-за Ларисы Долиной студенты вынуждены переходить в другие вузы

Сегодня, 16:45
Известная певица Лариса Долина часто ездит по стране с гастролями.

Из-за Ларисы Долиной студенты вынуждены переходить в другие вузы
Но певица также успевает заниматься преподавательской деятельностью.

Она возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры.

Из-за Ларисы Долиной студенты вынуждены переходить в другие вузы


Большое количество молодых людей при поступлении стараются попасть именно на ее курс.

Но выяснилось, что некоторые студенты не довольны методикой, которую использует Лариса Долина.

Из-за Ларисы Долиной студенты вынуждены переходить в другие вузы


«Она не любит заочку и мечтает ее прикрыть, – сообщает студентка Александра Лесная. – Говорит, такая форма обучения не дает знаний исполнителю. Я не согласна. Мы получаем музыкальные навыки – поем в кафе, на мероприятиях. А на занятиях педагоги корректируют их. Лариса Александровна принимала у нас экзамен. Я очень переживала, готовилась днями и ночами. Долина сказала: мол, не так пою, и точка. А мой педагог меня хорошо оценивает.

В итоге она отчислила 8 человек из 30-ти после экзамена со словами: «У вас нет таланта!» Спорить бесполезно, никого не слышит. В деканате один ответ: «Лариса Александровна всегда права. Не нравится? Ищите другой вуз!» Я последовала совету: в конце семестра перевожусь».

В итоге студенты заочных отделений пишут заявления на переводы в другие учебные заведения.

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Ключевые слова: Лариса Долина

Количество просмотров: 6 253
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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