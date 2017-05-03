Из-за Ларисы Долиной студенты вынуждены переходить в другие вузы

Но певица также успевает заниматься преподавательской деятельностью.Она возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры.Большое количество молодых людей при поступлении стараются попасть именно на ее курс.Но выяснилось, что некоторые студенты не довольны методикой, которую использует Лариса Долина.«Она не любит заочку и мечтает ее прикрыть, – сообщает студентка Александра Лесная. – Говорит, такая форма обучения не дает знаний исполнителю. Я не согласна. Мы получаем музыкальные навыки – поем в кафе, на мероприятиях. А на занятиях педагоги корректируют их. Лариса Александровна принимала у нас экзамен. Я очень переживала, готовилась днями и ночами. Долина сказала: мол, не так пою, и точка. А мой педагог меня хорошо оценивает.В итоге она отчислила 8 человек из 30-ти после экзамена со словами: «У вас нет таланта!» Спорить бесполезно, никого не слышит. В деканате один ответ: «Лариса Александровна всегда права. Не нравится? Ищите другой вуз!» Я последовала совету: в конце семестра перевожусь».В итоге студенты заочных отделений пишут заявления на переводы в другие учебные заведения.