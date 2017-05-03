Из-за Ларисы Долиной студенты вынуждены переходить в другие вузы

Она возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры.
Большое количество молодых людей при поступлении стараются попасть именно на ее курс.
Но выяснилось, что некоторые студенты не довольны методикой, которую использует Лариса Долина.
«Она не любит заочку и мечтает ее прикрыть, – сообщает студентка Александра Лесная. – Говорит, такая форма обучения не дает знаний исполнителю. Я не согласна. Мы получаем музыкальные навыки – поем в кафе, на мероприятиях. А на занятиях педагоги корректируют их. Лариса Александровна принимала у нас экзамен. Я очень переживала, готовилась днями и ночами. Долина сказала: мол, не так пою, и точка. А мой педагог меня хорошо оценивает.
В итоге она отчислила 8 человек из 30-ти после экзамена со словами: «У вас нет таланта!» Спорить бесполезно, никого не слышит. В деканате один ответ: «Лариса Александровна всегда права. Не нравится? Ищите другой вуз!» Я последовала совету: в конце семестра перевожусь».
В итоге студенты заочных отделений пишут заявления на переводы в другие учебные заведения.