Валерию Леонтьеву пришлось появиться на улице полностью обнаженным

Это забавное, и, в тоже время, пугающее происшествие произошло на даче популярного исполнителя. Однажды зимой Леонтьев отдыхал в бане в компании своего друга и автора множества композиций Алексея Гарнизова. В интервью изданию Eg.ru композитор рассказал, что после парилки певец предложил ему выйти на улицу и растереться снегом.Как только они вышли, дверь тут же захлопнулась и открыть её не получалось. Мужчины стояли на снегу абсолютно обнаженными, и вдруг к ним подбежал огромный королевский дог певца по кличке Барсик. Пёс, вероятно приняв приятелей за чужаков, начал гонять их по участку. "Мы бегали от него около 10 минут, и в итоге нас заметили и открыли дверь" - поведал Гарнизов.