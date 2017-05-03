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Валерию Леонтьеву пришлось появиться на улице полностью обнаженным

Вчера, 20:35
Друг певца Валерия Леонтьева поведал журналистам необычную историю, связанную со звездой.

Валерию Леонтьеву пришлось появиться на улице полностью обнаженным
Это забавное, и, в тоже время, пугающее происшествие произошло на даче популярного исполнителя. Однажды зимой Леонтьев отдыхал в бане в компании своего друга и автора множества композиций Алексея Гарнизова. В интервью изданию Eg.ru композитор рассказал, что после парилки певец предложил ему выйти на улицу и растереться снегом.

Валерию Леонтьеву пришлось появиться на улице полностью обнаженным


Валерию Леонтьеву пришлось появиться на улице полностью обнаженным


Как только они вышли, дверь тут же захлопнулась и открыть её не получалось. Мужчины стояли на снегу абсолютно обнаженными, и вдруг к ним подбежал огромный королевский дог певца по кличке Барсик. Пёс, вероятно приняв приятелей за чужаков, начал гонять их по участку. "Мы бегали от него около 10 минут, и в итоге нас заметили и открыли дверь" - поведал Гарнизов.

Валерию Леонтьеву пришлось появиться на улице полностью обнаженным

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Ключевые слова: Валерий Леонтьев

Количество просмотров: 25 948
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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