Как только они вышли, дверь тут же захлопнулась и открыть её не получалось. Мужчины стояли на снегу абсолютно обнаженными, и вдруг к ним подбежал огромный королевский дог певца по кличке Барсик. Пёс, вероятно приняв приятелей за чужаков, начал гонять их по участку. "Мы бегали от него около 10 минут, и в итоге нас заметили и открыли дверь" - поведал Гарнизов.
Валерию Леонтьеву пришлось появиться на улице полностью обнаженным
Вчера, 20:35
Друг певца Валерия Леонтьева поведал журналистам необычную историю, связанную со звездой.
Это забавное, и, в тоже время, пугающее происшествие произошло на даче популярного исполнителя. Однажды зимой Леонтьев отдыхал в бане в компании своего друга и автора множества композиций Алексея Гарнизова. В интервью изданию Eg.ru композитор рассказал, что после парилки певец предложил ему выйти на улицу и растереться снегом.
Как только они вышли, дверь тут же захлопнулась и открыть её не получалось. Мужчины стояли на снегу абсолютно обнаженными, и вдруг к ним подбежал огромный королевский дог певца по кличке Барсик. Пёс, вероятно приняв приятелей за чужаков, начал гонять их по участку. "Мы бегали от него около 10 минут, и в итоге нас заметили и открыли дверь" - поведал Гарнизов.
Как только они вышли, дверь тут же захлопнулась и открыть её не получалось. Мужчины стояли на снегу абсолютно обнаженными, и вдруг к ним подбежал огромный королевский дог певца по кличке Барсик. Пёс, вероятно приняв приятелей за чужаков, начал гонять их по участку. "Мы бегали от него около 10 минут, и в итоге нас заметили и открыли дверь" - поведал Гарнизов.
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Ключевые слова: Валерий Леонтьев
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Количество просмотров: 25 948
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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