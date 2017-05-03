Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Анджелиной Джоли

Роман между самыми красивыми и невероятно успешными звездами Голливуда Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом начался на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. Ради Джоли Питт бросил актрису Дженнифер Энистон. Энджи и Брэд поженились в августе 2014 года, а в сентябре 2016-го актриса подала документы на развод. Шестеро детей пары, трое из которых родные, по предварительному решению суда остались жить с матерью.Причиной разрыва, по сообщениям западных изданий, послужило агрессивное поведение Брэда по отношению к супруге и детям на фоне чрезмерного употребления спиртного. Как признался Питт в свежем интервью, сейчас он живет в своём доме в Лос-Анджелесе в компании бульдога Жака. Актер говорит, что органы опеки буквально "связали" его по рукам и ногам, и кто бы ни выиграл суд по опеке над детьми, обоим будет плохо, суд лишь решит, кому будет хуже: "Ты тратишь целый год, чтобы доказать свою правоту, а на деле всё больше вкладываешь в ненависть друг к другу".Брэд подтвердил, что они с Анджелиной пришли к единому мнению и оба не будут требовать единоличной опеки, потому как дети должны получать заботу и мамы, и папы."Сначала я очень хотел сохранить наши отношения, но есть такая фраза: "Если любишь - отпусти". Я ощутил на себе, что это значит - ты должен любить человека, а не обладать им. На примере друзей я видел, как тяжело люди переживают разводы - они ненавидят друг друга и буквально желают своим бывшим возлюбленным смерти. Они очень долго живут в этом невыносимом состоянии. Я не хочу так жить" - признался актер.