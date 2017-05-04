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Рэпер Хаски пострадал от рук хулиганов

Сегодня, 11:30
На днях СМИ сообщили о том, что рэпер Дмитрий Кузнецов, которого все знают под псевдонимом Хаски, и Ричард Семашков, выступающий под именем Рич, пострадали от действий злоумышленников.

Рэпер Хаски пострадал от рук хулиганов
Молодые люди находились в заброшенном здании на съемках клипа в Московской области.

К ним и их коллегам подошли трое нетрезвых мужчин и начали цепляться к словам молодых людей.

Один из них достал травматический пистолет и выстрелил в музыкантов.

Рэпер Хаски пострадал от рук хулиганов


«Непонятно, что они вообще хотели. Кинулись в драку. Меня вообще почти сразу вырубили, ударив пистолетом по голове. Я упал, лишившись сознания. Очнулся в больнице, там узнал, что Хаски получил огнестрельное ранение ноги и что еще наши ребята пострадали. К счастью, моя травма оказалась неопасной, из больницы в этот же день выписали», – сообщил Ричард.

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Ключевые слова: Хаски, Рич

Количество просмотров: 897
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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