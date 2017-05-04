Рэпер Хаски пострадал от рук хулиганов

К ним и их коллегам подошли трое нетрезвых мужчин и начали цепляться к словам молодых людей.
Один из них достал травматический пистолет и выстрелил в музыкантов.
«Непонятно, что они вообще хотели. Кинулись в драку. Меня вообще почти сразу вырубили, ударив пистолетом по голове. Я упал, лишившись сознания. Очнулся в больнице, там узнал, что Хаски получил огнестрельное ранение ноги и что еще наши ребята пострадали. К счастью, моя травма оказалась неопасной, из больницы в этот же день выписали», – сообщил Ричард.