Мария Луговая поведала о тяжелом детстве

Мария рассказала о том, что несколько лет назад смогла перебраться из Санкт-Петербурга в Москву.Девушка вспоминает, что не все в ее жизни было гладко. Детство звезды прошло в нищете, так как родители были студентами.«Папа пошел подрабатывать в котельную, устроился дворником, чтобы получить хоть какое-то жилье. И родители были счастливы, когда им дали однокомнатную квартиру на первом этаже обшарпанной пятиэтажки на Крестовском острове. Это сейчас самое престижное место в Питере, а тогда – запущенное захолустье. У нас в доме не было горячей воды, и мы постоянно грели на плите большие кастрюли. Помню еще огромную дыру в потолке – штукатурка обвалилась до дранки», - поделилась звезда.Но к 26 годам Мария смогла накопить достаточно денег для покупки собственного жилья.