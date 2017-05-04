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Мария Луговая поведала о тяжелом детстве

Сегодня, 13:55
Сегодня актрису Марию Луговую зрители знают по участию в сериалах "Мурка" и "Наше счастливое завтра".

Мария Луговая поведала о тяжелом детстве
Мария рассказала о том, что несколько лет назад смогла перебраться из Санкт-Петербурга в Москву.

Девушка вспоминает, что не все в ее жизни было гладко. Детство звезды прошло в нищете, так как родители были студентами.

Мария Луговая поведала о тяжелом детстве


«Папа пошел подрабатывать в котельную, устроился дворником, чтобы получить хоть какое-то жилье. И родители были счастливы, когда им дали однокомнатную квартиру на первом этаже обшарпанной пятиэтажки на Крестовском острове. Это сейчас самое престижное место в Питере, а тогда – запущенное захолустье. У нас в доме не было горячей воды, и мы постоянно грели на плите большие кастрюли. Помню еще огромную дыру в потолке – штукатурка обвалилась до дранки», - поделилась звезда.

Но к 26 годам Мария смогла накопить достаточно денег для покупки собственного жилья.

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Ключевые слова: Мария Луговая

Количество просмотров: 3 276
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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