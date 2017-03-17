Подписчики блога Корнелии разделились на два лагеря - одни поддержали её решение, другие осудили - они считают продажу свадебного наряда плохой приметой, которая даже может привести к разводу.
Поклонники раскритиковали неожиданное решение Корнелии Манго
Сегодня, 20:53
Певица Корнелия Манго поделилась с подписчиками необычным предложением.
Корнелия Манго шокировала своих поклонников объявлением о продаже свадебного платья: "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ! ПРОДАЮ! Я всю жизнь фантазировала над тем, какое будет мое платье мечты, но когда я впервые померила Бабочки, поняла, что вот оно - мое единственное, главное было размер. Я не стандартная девочка, у меня параметры хорошие!!! Я почти год смотрела на своё платье в гардеробной, и вот я созрела продать его в Чистые красивые руки той кому хочется быть принцессой на своём балу!!! Оно после химчистки, новое! Очень жалко на него смотреть когда оно должно кого-то радовать! Оно прекрасно помогло мне в день свадьбы, все охали от красоты и шлейфа, который при желании укорачивается!!!! Писать только мне строго в Директ! Отвечу вам лично!" - написала певица к комментарии к снимку.
Подписчики блога Корнелии разделились на два лагеря - одни поддержали её решение, другие осудили - они считают продажу свадебного наряда плохой приметой, которая даже может привести к разводу.
Подписчики блога Корнелии разделились на два лагеря - одни поддержали её решение, другие осудили - они считают продажу свадебного наряда плохой приметой, которая даже может привести к разводу.
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Ключевые слова: Корнелия Манго
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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