Поклонники раскритиковали неожиданное решение Корнелии Манго

Корнелия Манго шокировала своих поклонников объявлением о продаже свадебного платья: "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ! ПРОДАЮ! Я всю жизнь фантазировала над тем, какое будет мое платье мечты, но когда я впервые померила Бабочки, поняла, что вот оно - мое единственное, главное было размер. Я не стандартная девочка, у меня параметры хорошие!!! Я почти год смотрела на своё платье в гардеробной, и вот я созрела продать его в Чистые красивые руки той кому хочется быть принцессой на своём балу!!! Оно после химчистки, новое! Очень жалко на него смотреть когда оно должно кого-то радовать! Оно прекрасно помогло мне в день свадьбы, все охали от красоты и шлейфа, который при желании укорачивается!!!! Писать только мне строго в Директ! Отвечу вам лично!" - написала певица к комментарии к снимку.Подписчики блога Корнелии разделились на два лагеря - одни поддержали её решение, другие осудили - они считают продажу свадебного наряда плохой приметой, которая даже может привести к разводу.