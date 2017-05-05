Леонид Закошанский сообщил о планах на ближайшее время

Поклонники огорчились этой новостью, и все ждали, что информация будет опровергнута, но сам ведуший передачи подтвердил закрытие.Недавно же Леонид Закошанский успокоил зрителей, рассказав, что они его увидят в новом сезоне в интересных проектах.«Дорогие мои друзья! По многочисленным просьбам отвечаю на главный вопрос. Да, программы «Говорим и показываем» больше не будет. Пришло время двигаться дальше. В новом сезоне вы сможете увидеть мои новые проекты. Прямо сейчас я путешествую на мотоцикле и удаленно работаю над этим. Спасибо всем, кто переживает и интересуются. Мне искренне очень приятно», - сообщил телеведущий.Леонид признается, что ему надо двигаться дальше в своей карьере.