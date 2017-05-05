Валерий Меладзе высказал мнение о необходимости перемен в шоу-бизнесе

Артист имеет большой опыт в современном шоу-бизнесе, и знает все правила, по которому этот шоу-бизнес существует.Валерий считает, что нынешняя эстрада имеет ограниченный круг исполнителей, которые на каждом концерте исполняют одни и те же песни.Меладзе делится, что всегда слушал российскую эстраду очень избирательно.«Ее общий фон всегда был такой… странноватый. Сначала идеологически, потом с точки зрения музыки и вкуса. Когда я сегодня смотрю музыкальные каналы, то понимаю, что там идет битва на уровне, который мне просто не интересен. Не потому, что я сноб, не потому, что я рассуждаю как человек, недовольно ворчащий на младшее поколение. Ведь действительно все плохо!» - признается певец.По мнению артиста, в настоящее время вручается очень много ненужных премий, и хорошо было бы уменьшить их количество.