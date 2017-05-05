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Валерий Меладзе высказал мнение о необходимости перемен в шоу-бизнесе

Сегодня, 14:41
Известный певец Валерий Меладзе любим поклонниками за многолетнюю сольную карьеру.

Валерий Меладзе высказал мнение о необходимости перемен в шоу-бизнесе
Артист имеет большой опыт в современном шоу-бизнесе, и знает все правила, по которому этот шоу-бизнес существует.

Валерий считает, что нынешняя эстрада имеет ограниченный круг исполнителей, которые на каждом концерте исполняют одни и те же песни.

Меладзе делится, что всегда слушал российскую эстраду очень избирательно.

Валерий Меладзе высказал мнение о необходимости перемен в шоу-бизнесе


«Ее общий фон всегда был такой… странноватый. Сначала идеологически, потом с точки зрения музыки и вкуса. Когда я сегодня смотрю музыкальные каналы, то понимаю, что там идет битва на уровне, который мне просто не интересен. Не потому, что я сноб, не потому, что я рассуждаю как человек, недовольно ворчащий на младшее поколение. Ведь действительно все плохо!» - признается певец.

По мнению артиста, в настоящее время вручается очень много ненужных премий, и хорошо было бы уменьшить их количество.

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Ключевые слова: Валерий Меладзе

Количество просмотров: 1 378
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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