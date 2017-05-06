Сестра Сати Казановой поведала о тяжелой жизни за рубежом

Сейчас девушка проходит обучение в Италии.В недавнем интервью Мадина призналась, что не видит себя в шоу-бизнесе и не собирается идти по стопам родной сестры.«В Италии живет муж нашей сестры Светланы – Батыр Дзахмишев. Он когда-то учился в Италии, и предложил мне туда уехать. Светлана сейчас мама двоих детишек, и помогает мужу строить здесь бизнес. Прежде чем покинуть Россию, я прошла курсы итальянского языка. Надо сказать, что никто из семьи не возражал против моего отъезда. Сейчас учусь на дизайнера одежды и работаю в ресторане официантом-барменом», – поведала девушка.По словам Мадины, после обучения она хочет остаться жить в Италии.