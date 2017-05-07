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Алексей Чумаков пытается сохранить идиллию в семье

Сегодня, 13:33
Известный певец Алексей Чумаков несколько лет назад официально оформил брак с певицей Юлией Ковальчук.

Алексей Чумаков пытается сохранить идиллию в семье
Фанаты удивляются той идиллии, которая присутствует в отношениях супругов.

На днях Алексей побеседовал с журналистами и сообщил, что они с Юлией имеют кардинально разные характеры.

Иногда ему просто бывает необходимо остаться в одиночестве.

Алексей Чумаков пытается сохранить идиллию в семье


«Юля в большей степени экстраверт, но мы научились счастливо жить друг с другом. Иногда я ухожу в ванную, закрываюсь, ложусь на пол с подогревом и могу отключиться на 20 минут. Если сделать это в спальне, Юля может подойти и спросить: «Что случилось, ты плохо себя чувствуешь?» А ванная – это комфортное субпространство, куда никто не может случайно заглянуть. При этом Юля европейского склада характера человек, а я – восточного. Визиты гостей для меня норма», – поведал Чумаков.

По словам Алексея, они часто принимают гостей, поэтому подумать в одиночестве получается не часто.

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Ключевые слова: Алексей Чумаков

Количество просмотров: 11 479
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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