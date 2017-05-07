Алексей Чумаков пытается сохранить идиллию в семье

Фанаты удивляются той идиллии, которая присутствует в отношениях супругов.На днях Алексей побеседовал с журналистами и сообщил, что они с Юлией имеют кардинально разные характеры.Иногда ему просто бывает необходимо остаться в одиночестве.«Юля в большей степени экстраверт, но мы научились счастливо жить друг с другом. Иногда я ухожу в ванную, закрываюсь, ложусь на пол с подогревом и могу отключиться на 20 минут. Если сделать это в спальне, Юля может подойти и спросить: «Что случилось, ты плохо себя чувствуешь?» А ванная – это комфортное субпространство, куда никто не может случайно заглянуть. При этом Юля европейского склада характера человек, а я – восточного. Визиты гостей для меня норма», – поведал Чумаков.По словам Алексея, они часто принимают гостей, поэтому подумать в одиночестве получается не часто.