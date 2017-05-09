Экс-жена Потапа раскрыла свои чувства к нему

Причем, как говорят бывшие супруги, развод был оформлен еще несколько лет назад.Но пара смогла сохранить теплые отношения, и они даже продолжают вести общий бизнес, связанный с продюсированием.«Лешка, Потап, По - ты невероятно заботливый папа, талантливый артист, крутой продюсер, самый веселый человек на Земле! С тобой не страшны никакие проблемы, сложности и кризисы! Я безумно счастлива, что знаю тебя, работаю, снимаю, создаю и продюсирую! Пусть каждый день твой будет наполнен творчеством, пропитан свободой, разукрашен любовью. С Днем Рождения!» - написала слова поздравления Потапу бывшая супруга.Напомним, что у пары растет общий сын АНдрей, которому 8 лет.