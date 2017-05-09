Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Экс-жена Потапа раскрыла свои чувства к нему

Сегодня, 13:04
Лишь в конце прошлого года общественности стало известно о разводе популярного певца Потапа с женой Ириной Горовой.

Экс-жена Потапа раскрыла свои чувства к нему
Причем, как говорят бывшие супруги, развод был оформлен еще несколько лет назад.

Экс-жена Потапа раскрыла свои чувства к нему


Но пара смогла сохранить теплые отношения, и они даже продолжают вести общий бизнес, связанный с продюсированием.

«Лешка, Потап, По - ты невероятно заботливый папа, талантливый артист, крутой продюсер, самый веселый человек на Земле! С тобой не страшны никакие проблемы, сложности и кризисы! Я безумно счастлива, что знаю тебя, работаю, снимаю, создаю и продюсирую! Пусть каждый день твой будет наполнен творчеством, пропитан свободой, разукрашен любовью. С Днем Рождения!» - написала слова поздравления Потапу бывшая супруга.

Экс-жена Потапа раскрыла свои чувства к нему


Напомним, что у пары растет общий сын АНдрей, которому 8 лет.

← Наталья Рудова показала шикарную фигу... Айза Анохина продемонстрировала резу... →

Ключевые слова: Потапа, Ирина Горовая

Количество просмотров: 3 419
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Жена Стаса Михайлова написала ему теплые слова
У Анджелины Джоли и Брэда Питта появился общий бизнес
Ирина Безрукова написала трогательное сообщение в память о сыне
Наташа Королева трогательно поздравила супруга с Днем Рождения
Самое популярное за неделю
Комментарии




Настасья Самбурская выглядит чересчур худой Настасья Самбурская всегда выступает за здоровый образ жизни, правильное питание и занятия спортом.
Андрей Чуев пытается достичь совершенства своего тела Экс-участник главной телестройки страны Андрей Чуев после того, как расстался со своей возлюбленной Мариной Африкантовой, начал новый этап своей жизни.
Айза Анохина продемонстрировала результат похода к косметологу Айза Анохина имеет свой бизнес, но большое внимание уделяет и своим двум детям.
Экс-жена Потапа раскрыла свои чувства к нему Лишь в конце прошлого года общественности стало известно о разводе популярного певца Потапа с женой Ириной Горовой.
Наталья Рудова показала шикарную фигуру За личной жизнью известной актрисы Натальи Рудовой следят большое количество фанатов.
Евгения Фиофилактова решила обустроить квартиру вещами премиум-класса Звезда главной телестройки страны Евгения Фиофилактова после расставания с супругом Антоном Гусевым решила не оглядываться на прошлое, а жить настоящим днем.
Ксения Алферова поведала о прибавлении в семье Известная актриса Ксения Алферова поспешила рассказать подписчикам радостную новость.
Ирсон Кудикова показала фотографию в купальнике Выпускница телепроекта "Фабрика звезд" Ирсон Кудикова сейчас участвует в соревнованиях по большому теннису среди любителей, которые проходят в Греции.
Вика Крутая поразила роскошной фигурой Дочь популярного композитора Игоря Крутого Виктория активно ведет свой блок, радуя поклонников новыми постами.
Иван Жидков подарил любимой шикарный подарок После того как Иван Жидков развелся с супругой Татьяной Арнтгольц, не долго ходил в холостяках.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.