Мать Даны Борисовой пыталась покончить с собой

В громком скандале, разгоревшемся в последнее время вокруг Даны Борисовой и её пристрастия к наркотикам, участвует и мать звезды. Пользователи сети активно обсуждают информацию, появившуюся в некоторых изданиях - они сообщают, что два года назад телеведущая купила для матери квартиру в Крыму, но она, похоже совсем не оценила этот подарок. Между женщинами началась вражда, и мать Борисовой даже требовала опеки над внучкой.Через год, в 2016-м, после развода Даны со своим супругом, мать и вовсе пыталась покончить с собой, выпив горсть таблеток. В свою очередь, отец Борисовой сообщил, что когда он разводился с её матерью, она также пыталась свести счеты с жизнью.