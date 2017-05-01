Через год, в 2016-м, после развода Даны со своим супругом, мать и вовсе пыталась покончить с собой, выпив горсть таблеток. В свою очередь, отец Борисовой сообщил, что когда он разводился с её матерью, она также пыталась свести счеты с жизнью.
Мать Даны Борисовой пыталась покончить с собой
Вчера, 20:29
В сети появились крайне нелицеприятные факты из жизни матери телеведущей Даны Борисовой.
В громком скандале, разгоревшемся в последнее время вокруг Даны Борисовой и её пристрастия к наркотикам, участвует и мать звезды. Пользователи сети активно обсуждают информацию, появившуюся в некоторых изданиях - они сообщают, что два года назад телеведущая купила для матери квартиру в Крыму, но она, похоже совсем не оценила этот подарок. Между женщинами началась вражда, и мать Борисовой даже требовала опеки над внучкой.
Через год, в 2016-м, после развода Даны со своим супругом, мать и вовсе пыталась покончить с собой, выпив горсть таблеток. В свою очередь, отец Борисовой сообщил, что когда он разводился с её матерью, она также пыталась свести счеты с жизнью.
Через год, в 2016-м, после развода Даны со своим супругом, мать и вовсе пыталась покончить с собой, выпив горсть таблеток. В свою очередь, отец Борисовой сообщил, что когда он разводился с её матерью, она также пыталась свести счеты с жизнью.
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Ключевые слова: Дана Борисова
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Количество просмотров: 15 821
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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