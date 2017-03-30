Евгений Цыганов удивил сеть домашним фото Юлии Снигирь

В роман Евгения Цыганова и Юлии Снигирь поначалу мало кто поверил, ведь у актера уже была супруга, с которой он воспитывал семерых детей. Однако их отношения действительно оказались правдой, и вскоре, в 2016 году, у пары родился сын - мальчик получил имя Фёдор.Актеры не выставляют свою личную жизнь напоказ, но на днях в блоге Цыганова появилось неожиданное фото Юлии - кадр, по всей видимости, сделан дома. Снигирь запечатлена в толстовке с капюшоном.Подписчики звезд оценили фото по достоинству, несмотря на довольно низкое качество снимка.