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Евгений Цыганов удивил сеть домашним фото Юлии Снигирь

Вчера, 21:01
Актер Евгений Цыганов впервые выложил в сеть личное фото своей возлюбленной Юлии Снигирь.

Евгений Цыганов удивил сеть домашним фото Юлии Снигирь
В роман Евгения Цыганова и Юлии Снигирь поначалу мало кто поверил, ведь у актера уже была супруга, с которой он воспитывал семерых детей. Однако их отношения действительно оказались правдой, и вскоре, в 2016 году, у пары родился сын - мальчик получил имя Фёдор.

Евгений Цыганов удивил сеть домашним фото Юлии Снигирь


Евгений Цыганов удивил сеть домашним фото Юлии Снигирь


Актеры не выставляют свою личную жизнь напоказ, но на днях в блоге Цыганова появилось неожиданное фото Юлии - кадр, по всей видимости, сделан дома. Снигирь запечатлена в толстовке с капюшоном.

Евгений Цыганов удивил сеть домашним фото Юлии Снигирь


Подписчики звезд оценили фото по достоинству, несмотря на довольно низкое качество снимка.

Евгений Цыганов удивил сеть домашним фото Юлии Снигирь

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Ключевые слова: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

Количество просмотров: 3 588
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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